Массированный обстрел Николаева: мэр подтвердил мощные взрывы в городе

Жители Николаева сообщили, что услышали взрывы в ночь на 18 июля. Впоследствии мэр Александр Сенкевич подтвердил, что россияне совершили массированный обстрел города.

По состоянию на 03:12 было более 10 мощных взрывов. Отбой тревоги в Николаевской области объявили через полчаса после этого.

Напередодні росіяни почали обстріл Нікополя: під вогнем і сусідні населені пункти

Также раздавались взрывы на Харьковщине

Начали гудеть сирены тревоги в Николаеве и области через несколько минут. Следует отметить, что накануне также объявили воздушную тревогу в восточных регионах Украины. Этой ночью уже раздавались взрывы в Харьковской области.

Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности,

– призвал Сенкевич.

В начале суток россияне провели и обстрел Никополя на Днепропетровщине. Вероятно, они вторично через несколько дней избивали по населенному пункту из "Градов". Однако по состоянию на 4 часа утра неизвестно, куда именно уже попали снаряды кафиров. В Никопольском районе сирены отбоя так и не включали.

До этого Никополь обстреливали 16 июля. В течение нескольких часов русские войска выпустили по городку более 50 ракет реактивных систем залпового огня. Большинство из них попали в жилые дома. К сожалению, погибли и ранены.

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