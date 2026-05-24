"Били по военным объектам": в России цинично оправдали массированную атаку по ТЦ, кафе, домам

В Москве цинично врут о последствиях массированного обстрела Украины ночью 24 мая. Оккупанты говорят, что якобы били по "военным объектам".

Об этом сообщает министерство обороны России.

К теме Массированный удар по Киеву, атака "Орешником", жертвы и пожары: где еще звучит тревога и какие последствия

Что написали в минобороны России о массированной атаке по Украине?

В министерстве обороны России подтвердили, что их вооруженные силы нанесли массированный удар по Украине комплексом "Орешник", ракетами "Искандер", "Кинжал" и "Циркон". В то же время оккупанты утверждают, что якобы нанесли удары по "объектам военного управления Украины".

Также оккупанты утверждают, что нанесли удар якобы в ответ на "террористические атаки Украины по гражданским объектам России".

Стоит отметить, что еще 22 мая российский диктатор Владимир Путин анонсировал, что приказал российскому минобороны предоставить предложения удара по Украине. Глава Кремля утверждал, что хочет атаковать наше государство якобы в ответ на удар по "студенческому общежитию филиала Луганского педагогического университета" в оккупированном Старобельске.

В Генштабе ВСУ опровергли заявления российского диктатора и отметили, что в ночь на 22 мая под ударом был один из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск.

В то же время Москва устроила "театр" и даже созвала заседание Совбеза ООН из-за удара по Старобельску. Однако западные партнеры также не поверили заявлениям россиян.

Что на самом деле атаковали россияне во время массированной атаки?

Основной удар во время российской массированной атаки ночью 24 мая пришёлся именно на Киев. Пострадали абсолютно все районы столицы, также погибли 2 человека, а ранения получили по меньшей мере 69 человек.

Наибольшие повреждения получил Шевченковский район, а именно Лукьяновка. Там полностью выгорел рынок и ТЦ "Квадрат", также пострадали здания вокруг и станция метро.

В Киевской области в результате атаки в результате атаки погибли 2 мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Количество пострадавших возросло до 9 человек, среди них ребенок в возрасте до одного года.

А в Черкассах россияне ударили по многоэтажному дому. В городе ранения получили 11 человек, среди них – 2 ребенка.