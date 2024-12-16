В Укрэнерго назвали главную цель россиян во время массированного удара по энергетике 13 декабря

Во время массированной атаки по украинской энергетике, которая была 13 декабря, россияне били по сетевой инфраструктуре. Этим оккупанты хотели помешать импорту электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова советника премьер-министра Украины, члена Наблюдательного совета Укрэнерго – Юрия Бойко во время брифинга в "Медиацентре Украина".

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По словам Юрия Бойко, во время последнего удара по энергетике враг целился в сетевую инфраструктуру страны, которая вовлечена в экспортно-импортных операциях между системами Украины и европейскими соседями.

Это делалось для того, чтобы по максимуму уменьшить привлечение импорта, а в идеале достичь отсоединения объединенной системы Украины от энергетической системы Европы,

– отметил он.

Член наблюдательного совета Укрэнерго также отметил, что уже "в ближайшее время" украинцы почувствуют улучшение в работе энергосистемы после ликвидации последствий вражеской атаки.

К слову, во время массированной атаки по Украине 13 декабря повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах Украины. Попадания в энергообъекты были зафиксированы во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Кроме того, в ДТЭК рассказали, что во время обстрела были атакованы теплоэлектростанции компании. Пострадавших в результате этого не было.