Так, вполне вероятно, что это просто стечение обстоятельств. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.

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Атаки дронами и ракетами могли совпасть во времени

Скорее всего, это просто совпадение по времени подготовки,

– заметил военный эксперт.

Он пояснил, что российские захватчики применяют дроны преимущественно ночью и во время тумана. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть свои беспилотники, поскольку наши зенитные установки, использующие звуковой и видеоконтакт, не будут видеть их.

В то же время, ракеты страна-агрессор преимущественно использует днем. По словам полковника ВСУ, это происходит из-за моментов, связанных с визуальным контактом.

Свитан объяснил, связана ли атака дронами с ракетными обстрелами: смотрите видео

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