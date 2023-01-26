Так, вполне вероятно, что это просто стечение обстоятельств. Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан.
Обратите внимание Бессмысленный ритуал, который никто не понимает: как массированные ракетные атаки потеряли смысл
Атаки дронами и ракетами могли совпасть во времени
Скорее всего, это просто совпадение по времени подготовки,
– заметил военный эксперт.
Он пояснил, что российские захватчики применяют дроны преимущественно ночью и во время тумана. Таким образом, оккупанты пытаются скрыть свои беспилотники, поскольку наши зенитные установки, использующие звуковой и видеоконтакт, не будут видеть их.
В то же время, ракеты страна-агрессор преимущественно использует днем. По словам полковника ВСУ, это происходит из-за моментов, связанных с визуальным контактом.
Свитан объяснил, связана ли атака дронами с ракетными обстрелами: смотрите видео
Что известно о вражеских атаках 26 января
- Ночь против 26 января была для украинцев очень беспокойной – захватчики возобновили атаки украинских городов дронами-камикадзе. Во многих областях звучала воздушная тревога.
- Россияне производили запуск ударных БпЛА с восточного побережья Азовского моря. По предварительным данным, оккупанты применили 24 "Шахида". Однако их все уничтожили зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также ПВО.
- Только на Киев захватчики направили 15 дронов-камикадзе. Впрочем, наши защитники продемонстрировали отличную работу и уничтожили все до последнего БпЛА, которые угрожали украинской столице.
- После ночной атаки дронами страна-агрессор массированно обстреляла наше государство ракетами. Известно, что оккупанты выпустили по территории Украины 55 крылатых ракет, из них – 47 уничтожили наши воины.
- В результате вражеской атаки в ряде регионов зафиксировали прилеты. Речь идет о Киеве, Киевской, Винницкой и Одесской областях. Попадания произошли в объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. К сожалению, в результате циничного ракетного обстрела погибли по меньшей мере 11 человек. Кроме того, еще 11 человек – пострадали.
- Из-за ракетных ударов российских оккупантов по энергетическим объектам в ряде областей возникли проблемы с электроснабжением. Самая сложная ситуация со светом в Киевской, Одесской и Винницкой областях.