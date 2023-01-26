Так, цілком ймовірно, що це просто збіг обставин. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан.
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Атаки дронами та ракетами могли збігтися в часі
Найімовірніше, це просто збіг у часі щодо підготовки,
– зауважив військовий експерт.
Він пояснив, що російські загарбники застосовують дрони переважно вночі та під час туману. У такий спосіб окупанти намагаються приховати свої безпілотники, оскільки наші зенітні установки, які використовують звуковий та відеоконтакт, не бачитимуть їх.
Водночас ракети країна-агресорка переважно використовує вдень. За словами полковника ЗСУ, це відбувається через моменти, пов'язані з візуальним контактом.
Світан пояснив, чи пов'язана атака дронами з ракетним обстрілом: дивіться відео
Що відомо про ворожі атаки 26 січня
- Ніч проти 26 січня була для українців дуже неспокійною – загарбники відновили атаки українських міст дронами-камікадзе. Тож у багатьох областях лунала повітряна тривога.
- Росіяни здійснювали запуск ударних БпЛА зі східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, окупанти застосували 24 "Шахіди". Однак їх всі знищили зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, а також ППО.
- Лише на Київ загарбники спрямували 15 дронів-камікадзе. Втім, наші захисники продемонстрували відмінну роботу та знищили усі до останнього БпЛА, що загрожували українській столиці.
- Після нічної атаки дронами країна-агресорка масовано обстріляла нашу державу ракетами. Відомо, що окупанти випустили по території України 55 крилатих ракет, з них – 47 знищили наші воїни.
- Внаслідок ворожої атаки в низці регіонів зафіксували прильоти. Мовиться про Київ, Київську, Вінницьку та Одеську області. Влучання відбулися в об'єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. На жаль, внаслідок цинічного ракетного обстрілу загинули щонайменше 11 людей. Крім того, ще 11 осіб – постраждали.
- Через ракетні удари російських окупантів по енергетичних об'єктах у низці областей виникли проблеми з електропостачанням. Найскладніша ситуація зі світлом у Київській, Одеській та Вінницькій областях.