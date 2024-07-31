"Не просто так": почему россияне поднимали ночью стратегическую авиацию, но не атаковали

Во время воздушной тревоги 31 июля россияне поднимали в небо свою стратегическую авиацию. Самолеты якобы направлялись к пусковым рубежам, но ракеты все-таки не выпустили.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что враг может готовиться к массовому удару по Украине. Он хочет дезориентировать наши Воздушные силы.

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Чего следует ожидать

Россияне всегда готовятся, проводят учения, поэтому полеты стратегических самолетов могут быть связаны именно с этим. Возможно, в ночь на 31 июля именно происходили учения.

Это все не просто так: и перемещение авиации, и учебные полеты. К тому же Россия всегда ищет способы, чтобы повысить эффективность своих ракетно-террористических атак,

– отметил Александр Мусиенко.

Таким образом оккупанты пытаются дезориентировать Украину, придумать что-то такое, к чему могут быть не готовы Силы обороны, или с чем они до сих пор не сталкивались. Оккупанты постоянно ищут способы, чтобы это сделать.

Поднимая авиацию, подходя к рубежам пусков, они создают на нас давление, напряжение. Но перемещение авиации, накопление ракет, вывод в море подводных лодок – все это события, на которые стоит обратить внимание,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что есть все основания говорить о новом массированном ударе. Враг может использовать 60 – 70 ракет.