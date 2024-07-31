Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ворог може готуватися до масового удару по Україні. Він хоче дезорієнтувати наші Повітряні сили.

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Чого слід очікувати

Росіяни завжди готуються, проводять навчання, тому польоти стратегічних літаків можуть бути пов'язані саме з цим. Можливо, у ніч на 31 липня саме відбувалося навчання.

Це все не просто так: і переміщення авіації, і навчальні польоти. До того ж Росія завжди шукає способи, щоб підвищити ефективність своїх ракетно-терористичних атак,

– зауважив Олександр Мусієнко.

У такий спосіб окупанти намагаються дезорієнтувати Україну, придумати щось таке, до чого можуть бути неготовими Сили оборони, або з чим вони досі не зіштовхувалися. Окупанти постійно шукають способи, щоб це зробити.

Підіймаючи авіацію, підходячи до рубежів пусків, вони створюють на нас тиск, напругу. Але переміщення авіації, накопичення ракет, вивід у море підводних човнів – все це події, на які варто звернути увагу,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що є всі підстави говорити про новий масований удар. Ворог може використати 60 – 70 ракет.