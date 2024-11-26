Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт в ежедневном военном обзоре на 24 Канале рассказал, что был серьезный удар по российскому аэродрому.

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Удар по Курской области

Свитана отметил, что был серьезный удар по аэродрому на Курщине. Били, скорее всего, по ПВО. Применение примерно 10 ракет по пустому аэродрому никто бы не выполнял. Конечно, надо уничтожать и аэродромно-техническое оборудование, но это возможно и меньшим количеством ракет. Такое же количество ракет добивало российскую ПВО.

Оптимальный вариант развертывания любого ЗРК – это аэродром. Аэродромное поле – это сотни квадратных километров. Основной задачей было уничтожение ПВО. Это выполнение более глобальной задачи – завоевание превосходства в воздухе. Продолжается "обустройство дороги", потому что, скорее всего, готовится глубокая ракетная операция,

- заметил полковник запаса ВСУ.

Массированный удар по России

По словам летчика-инструктора, чтобы ракеты не сбили, отминусовывается ПВО на этом направлении. К тому же операция может готовить и заход наших истребителей. Оптимальный вариант – это "прокладка трассы" в сторону Москвы для дальних средств поражения. Исходя же из той номенклатуры ракет, что сейчас у нас есть, пока не появятся JASSM, вряд ли это возможно.

"Для Storm Shadow, Scalp с дальностью 270 километров – по большому счету – это не нужно. Я думаю, что идет подготовка и к получению JASSM. Это то, о чем мы говорим последние несколько месяцев после получения F-16", – подчеркнул военный эксперт.