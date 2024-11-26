Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт у щоденному військовому огляді на 24 Каналі розповів, що був серйозний удар по російському аеродрому.

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Удар по Курщині

Світана зазначив, що був серйозний удар по аеродрому на Курщині. Били, швидше за все, по ППО. Застосування приблизно 10 ракет по порожньому аеродрому ніхто б не виконував. Звісно, треба знищувати й аеродромно-технічне обладнання, але це можливо й меншою кількістю ракет. Така ж кількість ракет добивала російську ППО.

Оптимальний варіант розгортання будь-якого ЗРК – це аеродром. Аеродромне поле – це сотні квадратних кілометрів. Основним завданням було знищення ППО. Це виконання більш глобального завдання – завоювання переваги в повітрі. Триває "облаштування дороги", бо, швидше за все, готується глибока ракетна операція,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Масований удар по Росії

За словами льотчика-інструктора, аби ракети не позбивали, відмінусовується ППО на цьому напрямку. До того ж операція може готувати й захід наших винищувачів. Оптимальний варіант – це "прокладання траси" в бік Москви для дальніх засобів ураження. Виходячи ж із тієї номенклатури ракет, що нині в нас є, поки не з'являться JASSM, навряд це можливо.

"Для Storm Shadow, Scalp із дальністю 270 кілометрів – за великим рахунком – це не потрібно. Я думаю, що триває підготовка й до отримання JASSM. Це те, про що ми говоримо останні кілька місяців після отримання F-16", – наголосив військовий експерт.