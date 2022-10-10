Солнечное утро. Киев. Длинные протяженные взрывы. Прилеты российских ракет прямо по центру столицы.

Ад в прямом эфире

В прямом эфире BBC корреспондент сбегает из кадра, когда в небе пролетает очередная. Есть погибшие. На светофоре горят автомобили, просто ехавшие мимо по своим делам утром в понедельник.

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Прилетело по памятнику украинскому мыслителю, бункерный дед воюет даже с памятниками. Рядом университет, где хочет учиться наш сын, там были студенты. Еще одна ракета попала в детскую площадку.

Пока писала, снова были взрывы. Воздушная тревога продолжалась с шести утра. Кличко просит оставаться в укрытиях и не выезжать в город без надобности.

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Что остановит кремлевское чудовище

На глазах всего мира бомбят Киев, Львов, Житомир, Винницу, Тернополь. Ракеты летят по всей Украине, массированный обстрел, как месть карлика за Крымский мост. Представьте себе сколько ракет выпущено, если большинство сбивает украинское ПВО.

Страна-террорист не остановится, пока Залужный не постучит в бункер. Украинцы, берегите себя!

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