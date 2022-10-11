Часть россиян не выполняла приказ: некоторые ракеты летели в поле, – разведка

Часть российских военных отказалась выполнять приказ о массовом ракетном ударе по Украине. Военнослужащие из России выходили на связь с Украиной и предупреждали об угрозе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он обратил внимание на то, что россияне заявили о 150 ракетных пусках по Украине.

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В России заявили о пуске 150 ракет

Эти данные отличаются от тех, которые предоставил Генштаб ВСУ. В частности, в Генштабе ВСУ информировали, что во время массовой атаки Россия выпустила 84 ракеты.

Тогда вопрос, а где все остальные? Их украли на подлете или они не долетели?

– сказал Юсов.

Представитель ГУР МО рассказал, что некоторые российские военные выходили на связь с Украиной и передавали информацию. По словам Юсова, они "даже говорили, что мы не можем остановить это полностью, но часть ракет полетит не туда".

В конце концов, как констатировал Юсов, так и произошло – часть ракет улетели в поле.

Массированные ракетные удары – исключение

При этом Андрей Юсов подчеркнул, что столь массированные удары, как произошли 10 октября, исключение, ведь враг не сможет постоянно обстреливать Украину с такой интенсивностью.

Он объяснил, что Россия не может эффективно пополнять запасы высокоточных вооружений и производить их в должном количестве.

Юсов отметил, что часть самых военных в России "были категорически против этой политической террористической акции, потому что это бессмысленное расходование ракетных запасов".

Украина выстояла! Что получила Россия, кроме позора?

– заявил представитель разведки.

Массовая ракетная атака Украины: главное

Российские военные 10 октября массово атаковали Украину, нанеся ракетные удары по 14 регионам. Под огнем оказались Киев, Львов, Харьков, Днепр и другие города. В результате террористической атаки России погибли 14 человек, еще более 80 ранены.

Террористической атакой командовал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суровикин. В разведке сообщалось, что россияне готовили массированный ракетный удар по Украине еще 2 и 3 октября.

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