Как выглядит "классический" массированный штурм россиян: "Азов" показал видео уничтожения врага

На Торецком направлении защитники продолжают сдерживать врага. "Азов" показал, как выглядит "классическая" механизированная атака россиян на позиции Сил обороны.

Соответствующее видео опубликовала 12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины, сообщает 24 Канал. Очередной массированный штурм состоялся еще 30 декабря 2024 года.

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Конец "новогодней сказки"

Несколько боевых машин пехоты с большим количеством российского десанта двигались вперед, но стали мишенью для средств поражения. Как только бронетехника была подбита, оккупанты бросились в разные стороны, пытаясь найти укрытие.

На видео – моменты отражения российской атаки и массовая ликвидация "дедов морозов",

– говорится в сообщении.

Уничтожали врагов бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" совместно с силами смежных подразделений.

Как выглядит "классический" российский штурм: смотрите видео

К слову, за минувшие сутки, 29 января, на Торецком направлении зафиксировано 15 атак противника недалеко от населенных пунктов Крымское и Торецк.

Недавно воины 2-го батальона 12-й бригады "Азов" публиковали видео уничтожения вражеского FPV-дрона. Разведчику с позывным "Фиш" со второго выстрела удалось сбить цель во время захода дрона на удар. Никто из военных не пострадал.