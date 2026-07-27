Сообщают о прилетах в районе порта и железнодорожной инфраструктуре. Кроме того, в результате работы враждебных РЭБ и ПВО повреждения получил многоквартирный дом.

Дроны массированно атаковали Ростов: что известно?

Атака началась около 3 ночи. Хотя о движении беспилотников в сторону города ранее сообщали российские мониторинговые ресурсы, однако жителей Ростова удары застали врасплох. По их словам, не было ни сирен, ни уведомлений. А тревогу объявили только после 4 утра, когда угроза добралась до Таганрога.

Момент удара по Ростову: смотрите видео

Приблизительно с 2:50 в Ростове раздалось более 15 взрывов и начались пожары. По словам мэра Александра Скрябина, якобы работала ПВО. Местные жаловались, что беспилотники идут друг за другом.

Мощный взрыв в Ростове после атаки БпЛА: смотрите видео

По данным OSINT-ресурса Exilenova+ , под ударом могла оказаться железнодорожная инфраструктура. Также известно, что там возник сильный пожар.

Сильный пожар после вероятного удара по железной дороге в Ростове: смотрите видео

Кроме того, могло прилететь и по порту. Там также поднялся дым и возник пожар.

Прилеты по порту в Ростове: смотрите видео

Также известно, что вражеская РЭБ направила дрон в один из домов и тот там пробил дыру. Это подвергает и мэр Скрябин. По его словам, инцидент произошел в Пролетарском районе. Сейчас для жителей разворачивают пункт временного размещения.



Беспилотник врезался в дом в Ростове / Фото Exilenova+

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, зафиксировано разрушение на земле в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах. В результате падения БПЛА возникли пожары в нескольких местах – на территории частного предприятия, складских сооружений, нескольких частных домовладений. Загорелось несколько автомобилей вблизи с домами. Также выбило стекло в нескольких домах.

В то же время он убеждает, что якобы погибли два человека и пять получили ранения.

Добавим, что ранее массированной атаке БплА подвергся также Белгород. Там возникли пожары, а также исчезли свет и вода.