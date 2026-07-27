Повідомляють про прильоти у районі порту та по залізничній інфраструктурі. Крім того, внаслідок роботи ворожих РЕБ і ППО пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

Дрони масовано атакували Ростов: що відомо?

Атака почалася близько 3 ночі. Хоча про рух безпілотників у бік міста раніше повідомляли російські моніторингові ресурси, однак жителів Ростова удари застали зненацька. За їхніми словами, не було ні сирен, ні сповіщень. А тривогу оголосили лише після 4 ранку, коли загроза дісталася до Таганрога.

Момент удару по Ростову: дивіться відео

Приблизно з 2:50 у Ростові пролунало понад 15 вибухів і почалися пожежі. За словами, мера Олександра Скрябіна, начебто працювала ППО. Місцеві бідкалися, що безпілотники йдуть один за одним.

Потужний вибух у Ростові після атаки БпЛА: дивіться відео

За даними OSINT-ресурсу Exilenova+, під ударом могла опинитися залізнична інфраструктура. Також відомо, що там виникла сильна пожежа.

Сильна пожежа після імовірного удару по залізниці у Ростові: дивіться відео

Крім того, могло прилетіти і по порту. Там також здійнявся дим і виникла пожежа.

Прильоти по порту у Ростові: дивіться відео

Також відомо, що ворожа РЕБ направила дрон в один із будинків і той там пробив дірку. Це підверджує і мер Скрябін. За його словами, інцидент трапився у Пролетарському районі. Зараз для мешканців розгортають пункт тимчасового розміщення.



Безпілотник врізався у будинок у Ростові / Фото Exilenova+

За словами губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, зафіксовано руйнування на землі у Залізничному, Пролетарському та Ленінському районах. Внаслідок падіння БПЛА виникли пожежі у кількох місцях – на території приватного підприємства, складських споруд, кількох приватних домоволодінь. Зайнялося кілька автомобілів поблизу з будинками. Також вибило скло у кількох будинках.

Водночас він переконує, що начебто загинули дві людини та п'ять зазнали поранень.

Додамо, що раніше масованої атаки БплА зазнав також Бєлгород. Там виникли пожежі, а також зникли світло та вода.