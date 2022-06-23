Массированный удар "Ониксами" по Николаеву, по Сумщине стреляли из разного оружия: как прошли сутки
Россияне стреляли из многих видов оружия по приграничным районам Сумской области. Также в Ахтырском районе взорвались на мине полицейские. Враги сразу 7 ракетами обстреляли Николаев.
О ситуации в регионах Украины по состоянию на 8:00 утра рассказали в Офисе Президента. Эту информацию передали из местных военных администраций.
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Ситуация во всех областях Украины
Черниговская и Сумская области
В Черниговской области в ночь на 23 июня россияне обстреляли из минометов подразделения украинских пограничников вблизи села Гремяч. Потерь нет.
В Сумской области под огнем врага оказались 4 района области. Российские войска били из разных видов оружия – зафиксировали около сотни артиллерийских прилетов. Повреждены дома мирных жителей, Атинский психоневрологический интернат, водонапорная башня, электросети, а также ферма, на которой пострадали животные.
Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника
Также один мужчина погиб после того, как оккупанты сбросили с беспилотника взрывное устройство. Во время патрулирования взорвались на мине полицейские. 5 человек получили травмы, один – погиб.
Днепропетровская область
В Днепропетровской области под обстрел попал Криворожский район. В Апостолове получили ранения два человека, город остался без света и воды. Дворы местных жителей просто усеяны кассетными боеприпасами. На местах работают пиротехники.
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Харьковская область
В Харькове российские военные запустили снаряд в складские помещения Индустриального района. Из-за этого возник пожар, пострадавших предварительно нет. Также враги обстреляли Чугуевский район, попали в одно из предприятий.
Луганская область
Российские войска наносили ракетные и авиаудары по Северодонецку и Горскому. Лоскутовку и Рай-Александровку оккупировал враг. Однако нашим защитникам удалось отбить атаки в Северодонецке и Сиротином, Золотом.
Враг стрелял по заводам "Азот" и "Стеклопластик". Один человек погиб, трое ранены.
Донецкая область
В Донецкой области враг обстреливал из артиллерии и минометов украинские позиции и населенные пункты. Под обстрелами оказались Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка, Бахмут, Славянск, Торецк и другие. Погибли три гражданских, еще двое – пострадали.Обратите внимание! Вся Донецкая область – без газоснабжения, а также частично без воды и электричества.
По Николаевской области запустили 7 "Ониксов"
Днем 22 июня россияне запустили по Николаеву сразу 7 ракет типа Оникс. Повреждения получили многоэтажные дома, а также частные. Трое местных жителей получили травмы. В Баштанском районе под обстрел попало Березнеговатое. В Первомайской общине повреждены жилые дома и техника.
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Херсонская область
На многочисленные взрывы и пожары жаловались жители Херсонской области. Критическая ситуация – в Высокополье, Новой Воронцовке, Калиновском, Станиславской территориальной общине, Великоалександровке. Из-за оккупации сотни сел области практически уничтожены.
В каких областях ночь прошла относительно спокойно:
- на Волыни,
- на Закарпатье,
- на Ровенщине,
- в Ивано-Франковской,
- Черновицкой,
- Львовской,
- Винницкой,
- Одесской,
- Запорожский,
- Тернопольской,
- Хмельницкой области,
- в Кировоградской области,
- Черкасской области,
- Полтавской,
- Киевской,
- Житомирской области.
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