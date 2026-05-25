В России снова угрожают Украине атаками

Российские чиновники продолжают угрожать Украине. В МИД России заявили, что в дальнейшем будут наносить по Киеву "ответные удары".

Об этом сообщила представительница российского МИД Мария Захарова, передают пропагандисты ТАСС.

Что говорят об ударах в России?

После одного из самых массовых российских ударов по Киеву враг пригрозил новыми атаками. Мария Захарова сказала, что "ответные удары" уже были и продолжатся в дальнейшем.

В российском МИД также заявили, что в ближайшее время обнародуют специальное заявление. В ней террористы якобы обратятся с "предупреждениями" в западный дипломатический корпус.

Напомним, что российское Минобороны подтвердило многочисленные удары по Украине, в том числе комплексом "Орешник", нанесенные 24 мая. Однако россияне цинично заявили, что избивали якобы по "военным объектам".

В то же время они назвали террор ответом на якобы "террористические атаки по гражданским объектам России".

Атака России по Украине: каковы последствия?

Во время массированной атаки 24 мая Россия запустила по Украине около 700 воздушных целей. Среди них были БПЛА, "Искандеры", 1 баллистическая ракета средней дальности, десятки крылатых ракет и другие. Силы ПВО обезвредили 604 вражеских цели.

Основным направлением удара стал Киев. В результате атаки повреждено до 300 зданий. В основном повреждены жилые дома. Число погибших возросло до двух человек, а пострадавших – до 87 человек.

В Черкассах вражеский дрон попал в жилую многоэтажку. Там возник пожар с 5 до 9 этажа. Пострадали 11 человек, в том числе дети.