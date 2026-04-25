Зеленский назвал самое слабое место в противовоздушной обороне Украины
- Президент Зеленский заявил о недостатке систем и ракет для противодействия баллистическим угрозам как критическое слабое место украинской ПВО.
- Зеленский подчеркнул, что атаки России должны побудить мир к быстрым действиям по усилению украинской ПВО.
Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на высокий уровень сбивания воздушных целей украинская ПВО имеет критическое слабое место. Речь идет о недостатке систем и ракет для противодействия баллистическим угрозам.
Украина продолжает работать с партнерами для усиления украинской ПВО. Об этом глава государства заявил во время интервью для телемарафона.
Что сказал Зеленский о проблемных местах в ПВО Украины?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что эффективность работы украинской противовоздушной обороны остается высокой, однако она все еще имеет уязвимость. По его словам, основной проблемой является антибаллистическое направление из-за дефицита соответствующих систем и ракет. Они есть на вооружении, однако их количество недостаточно.
Глава государства добавил, что в ночь на 25 апреля Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В общем зафиксировали 666 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество дронов. Украинские силы ПВО уничтожили большинство из них, однако зафиксировано попадание 13 ракет и 36 беспилотников в 23 объекта.
По словам президента, враг и в дальнейшем целенаправленно атакует гражданскую и критическую инфраструктуру. Больше всего пострадал город Днепр, также последствия ударов зафиксированы на Черниговщине, Харьковщине и Одесской области.
Президент подчеркнул, что такие атаки должны побудить мир к быстрым и решительным действиям, в частности по усилению украинской ПВО.
Обратите внимание! Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Россия массированно атакует Украину, истощая противовоздушную оборону. Враг хочет увеличить количество атак до 7 в месяц. Даже несмотря на высокий процент сбивания вражеских средств нападения, ПВО не может полностью справиться с количеством ракет и дронов, которые Россия использует для массированных атак.
Какие последствия российских атак фиксируют в украинских регионах?
В Днепре в результате вражеских атак погибли пять человек, еще 46 получили ранения, среди них – дети и двое полицейских. В городе зафиксированы значительные разрушения: повреждены жилые дома, предприятия и промышленная инфраструктура, разрушен многоквартирный дом, а также обстреляна автозаправочная станция.
В результате ударов в Одесской области разрушены три одноэтажных жилых дома и хозяйственная постройка, также повреждены семь автомобилей. Из-за попадания вспыхнул пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели. По предварительной информации, два человека получили ранения.
Под обстрел попала и Белая Церковь, где произошли пожары и возникло сильное задымление, поэтому жителей призвали плотно закрывать окна и двери. В Харькове также зафиксированы серьезные разрушения, известно о двух пострадавших.