Зеленский назвал самое слабое место в противовоздушной обороне Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на высокий уровень сбивания воздушных целей украинская ПВО имеет критическое слабое место. Речь идет о недостатке систем и ракет для противодействия баллистическим угрозам.

Украина продолжает работать с партнерами для усиления украинской ПВО. Об этом глава государства заявил во время интервью для телемарафона.

Что сказал Зеленский о проблемных местах в ПВО Украины?

Президент Владимир Зеленский сообщил, что эффективность работы украинской противовоздушной обороны остается высокой, однако она все еще имеет уязвимость. По его словам, основной проблемой является антибаллистическое направление из-за дефицита соответствующих систем и ракет. Они есть на вооружении, однако их количество недостаточно.

Глава государства добавил, что в ночь на 25 апреля Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В общем зафиксировали 666 воздушных целей, среди которых баллистические и крылатые ракеты, а также большое количество дронов. Украинские силы ПВО уничтожили большинство из них, однако зафиксировано попадание 13 ракет и 36 беспилотников в 23 объекта.

По словам президента, враг и в дальнейшем целенаправленно атакует гражданскую и критическую инфраструктуру. Больше всего пострадал город Днепр, также последствия ударов зафиксированы на Черниговщине, Харьковщине и Одесской области.

Президент подчеркнул, что такие атаки должны побудить мир к быстрым и решительным действиям, в частности по усилению украинской ПВО.

Обратите внимание! Директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что Россия массированно атакует Украину, истощая противовоздушную оборону. Враг хочет увеличить количество атак до 7 в месяц. Даже несмотря на высокий процент сбивания вражеских средств нападения, ПВО не может полностью справиться с количеством ракет и дронов, которые Россия использует для массированных атак.

Какие последствия российских атак фиксируют в украинских регионах?

В Днепре в результате вражеских атак погибли пять человек, еще 46 получили ранения, среди них – дети и двое полицейских. В городе зафиксированы значительные разрушения: повреждены жилые дома, предприятия и промышленная инфраструктура, разрушен многоквартирный дом, а также обстреляна автозаправочная станция.

В результате ударов в Одесской области разрушены три одноэтажных жилых дома и хозяйственная постройка, также повреждены семь автомобилей. Из-за попадания вспыхнул пожар, который впоследствии ликвидировали спасатели. По предварительной информации, два человека получили ранения.

Под обстрел попала и Белая Церковь, где произошли пожары и возникло сильное задымление, поэтому жителей призвали плотно закрывать окна и двери. В Харькове также зафиксированы серьезные разрушения, известно о двух пострадавших.