Кроме того, противник пытается отражать украинские удары и копировать наши подходы. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что Владимир Путин делает самую большую ставку именно на террор против гражданского населения.

Путин ставит главной целью массированные удары по УГО

По словам исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества, украинские логистические объекты используются именно для гражданских нужд. Между тем на сайте Wildberries есть раздел "все для сво", где можно купить товары военного назначения и обеспечить через гуманитарные организации поступление этих товаров российскому оккупационному контингенту.

Также Жмайло отметил, что оккупанты терроризируют приграничные районы, где используют mesh-модемы, чтобы управлять своими "Шахедами" в режиме реального времени.

Цель ударов по гражданским – деморализация. Показать, что наше сопротивление не имеет перспектив, что, понимая, что сейчас у нас нет возможности защититься от баллистики, можно сформировать у украинцев впечатление, что сопротивление бесполезно. Кроме того, они активизируют свои информационно-психологические операции. Это движение против ТЦК. А после обстрелов объектов энергетики, где будут локальные локдауны, они будут нагнетать на людей информацию, чтобы те выходили на протесты. Они верят, что смогут дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и что люди начнут давить на власть с требованием прекратить войну на любых условиях,

– пояснил он.

Однако единственное, что не учли россияне, – это то, что в Украине есть демократия, и делается ставка на то, что общество настолько зрелое, что сопротивление продолжится. В России – ставка на внутренний террор. Мы наносим удары, чтобы россияне не успели подготовиться к мобилизации или чтобы она привела к необратимым процессам. Оккупанты неправильно понимают майданы, которые происходили в Украине, поэтому террор – это своего рода тупик для России.

Жмайло назвал цель Путина по поводу ударов: смотрите видео

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества отметил, что за последний месяц россияне захватили лишь 36 квадратных километров, понеся огромные потери. То есть фронт фактически не сдвигается с места.

Жмайло также обратил внимание на то, что сейчас враг начал активно применять ракеты, ведь у него есть возможность их производить. Оккупанты делают ставку именно на "Искандеры".

Обратите внимание! Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов сообщил, что Россия может запускать ориентировочно 100 баллистических ракет ежемесячно. Чтобы минимизировать риски, он призвал украинский бизнес изменить подходы к логистике и хранению товаров.

Он подытожил, что сейчас война больше похожа на бой двух боксеров: удары будут наноситься постоянно. И кто первый упадет, тот проиграет, а у другого будет более сильная дипломатическая позиция.