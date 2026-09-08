Президент подчеркнул, что Украине необходимо укреплять противоракетную оборону и получать больше перехватчиков.

Что сказал Зеленский о ночном ударе?

По его словам, россияне пытались спланировать удар так, чтобы нанести как можно больший ущерб жизни людей.

Атака была сложной, и россияне пытались намеренно рассчитать ее так, чтобы нанести как можно больший ущерб жизням людей: баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные "Шахеды",

– сказал он.

Наибольшие повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура в Киеве. На момент его обращения было известно о десяти раненых, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В то же время сотрудники ГСЧС спасли 13 человек, однако, к сожалению, двое погибли.

Всего 175 воздушных целей сбили ночью наши воины, но, к сожалению, не все. Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, с баллистическими ракетами особенно непросто, и мы ежедневно доносим до партнеров нашу потребность в перехватчиках,

– подчеркнул президент.

Последствия атаки / Фото ГСЧС

Зеленский также рассказал о последствиях атаки в других регионах. В Киевской области россияне наносили удары по критически важной инфраструктуре, в Одесской области – по обычному рынку, а в Харькове известно о двух раненых и поврежденном многоквартирном доме.

В Сумской области утром враг совершил атаку на тепловоз поезда "Киев – Сумы" на железнодорожной станции, однако пострадавших не было. Также были нанесены удары по Запорожью и Днепропетровской области, продолжается эвакуация людей.