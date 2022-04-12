"Массовая гибель мелких животных": как распознать химическую атаку и что делать

Распознать использование химического оружия обычно очень затруднительно. Впрочем, есть определенные признаки, которые могут помочь зафиксировать его и алгоритм действий в такой чрезвычайной ситуации.

Об этом в эфире 24 канала рассказал кандидат химических наук Глеб Репич. Он объяснил очевидные признаки химической атаки и что нужно делать, чтобы спастись.

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Первый признак химической атаки

По словам Репича, первым признаком химической атаки является сигнал тревоги, поскольку атака происходит в результате артиллерийского обстрела или авианалета. Поэтому никогда нельзя игнорировать сирены.

Как отметил кандидат химических наук, после сигнала тревоги необходимо идти в укрытие, поскольку находясь на открытой местности во время химической атаки без средств защиты – шансы выжить будут равны нулю.

Различить по звуку взрыва

Также химическое оружие можно попытаться различить по звуку взрыва. Репич подчеркнул, что обычный снаряд взрывается сильно, чтобы вызвать максимальное разрушение. Впрочем, химический – глухо и слабо, поскольку он не должен разрушить объекты, а только разбрызгать химическое оружие.

В самом деле, для гражданских это может быть не очень очевидно. В первую очередь, для тех, кто никогда не видел и не слышал обстрелы или удары авиацией, ракетами,

– заметил эксперт.

Смерть мелких животных

По словам Репича, еще одним признаком химической атаки является массовая гибель мелких животных, птиц и насекомых. Из-за малой массы организма они испытывают все симптомы первыми.

Что делать в помещении

Обратите внимание! Такое явление наблюдалось в Сирии. Там россияне тоже применяли химическое оружие.

Если во время химической атаки вы находитесь в укрытии, нужно герметизировать все входы. В квартире – плотно закрыть окна, двери и все вентиляционные отверстия, чтобы предотвратить поступление зараженного воздуха внутрь.

Что делать на улице

Если сигнал химической тревоги застал вас на улице, следует немедленно искать укрытие. В то же время перед тем, как зайти в хранилище или дом – необходимо снять верхнюю одежду, особенно обувь.

Эти вещи могут быть заражены мельчайшими капельками химического аэрозоля, поэтому все это нужно оставить за пределами укрытия или квартиры. Кроме того, тщательно вымыть мылом открытые участки кожи и волосы.

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При нахождении в укрытии или жилье нужно включить средства связи – телевизор или радио. Там дадут распоряжение, что вам делать. К примеру, эвакуироваться.

Что делать во время эвакуации

Как отметил Репич, перед эвакуацией необходимо взять с собой аптечку, а также одеться так, чтобы кожа была хорошо закрыта, чтобы условный аэрозоль химического вещества, который есть в воздухе, не касался его.

В то же время, идеальной защитой органов дыхания является противогаз. Впрочем, если его нет – можно использовать ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды.

Такая повязка в определенной степени может задерживать ядовитое вещество, однако необходимо помнить, что это не защита. Реальной защитой от таких испарений является противогаз,

– отметил Репич.

Кандидат химических наук рассказал, что делать в случае химической атаки: смотрите видео