Про це в ефірі 24 каналу розповів кандидат хімічних наук Гліб Рєпіч. Він пояснив найочевидніші ознаки хімічної атаки та що потрібно робити, аби врятуватись.

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Перша ознака хімічної атаки

За словами Рєпіча, першою ознакою хімічної атаки є сигнал тривоги, оскільки атака відбувається в результаті артилерійського обстрілу або авіанальоту. Саме тому ніколи не можна ігнорувати сирени.

Як наголосив кандидат хімічних наук, після сигналу тривоги необхідно йти в укриття, оскільки перебуваючи на відкритій місцевості під час хімічної атаки без засобів захисту – шанси вижити дорівнюватимуть нулю.

Розрізнити за звуком вибуху

Також хімічну зброю можна спробувати розрізнити за звуком вибуху. Рєпіч підкреслив, що звичайний снаряд вибухає сильно, аби спричинити максимальне руйнування. Утім, хімічний – глухо й слабо, оскільки він не має зруйнувати об'єкти, а лише розбризкати хімічну зброю.

Направду, для цивільних це може бути не дуже очевидно. Насамперед для тих, хто ніколи не бачив та не чув обстріли або удари авіацією, ракетами,

– зауважив експерт.

Смерть дрібних тварин

За словами Рєпіча, ще однією ознакою хімічної атаки є масова загибель дрібних тварин, птахів та комах. Через малу масу організму вони відчувають всі симптоми першими.

Зверніть увагу! Таке явище спостерігали в Сирії. Там росіяни також застосовували хімічну зброю.

Що робити в приміщенні

Якщо під час хімічної атаки ви перебуваєте в укритті – потрібно герметизувати всі входи. У квартирі – щільно зачинити вікна, двері та всі вентиляційні отвори, щоб унеможливити надходження зараженого повітря всередину.

Що робити надворі

Якщо сигнал хімічної тривоги застав вас на вулиці, то слід негайно шукати укриття. Водночас перед тим, як зайти в сховище чи домівку – необхідно зняти верхній одяг, особливо – взуття.

Ці речі можуть бути заражені найдрібнішими крапельками хімічного аерозолю, тому все це треба залишити за межами укриття або квартири. Крім того, ретельно вимити милом відкриті ділянки шкіри та волосся.

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Під час перебування в укритті чи житлі потрібно увімкнути засоби зв'язку – телевізор або радіо. Там дадуть розпорядження, що вам робити. До прикладу, евакуюватись.

Що робити під час евакуації

Як зауважив Рєпіч, перед евакуацією необхідно взяти із собою аптечку, а також одягнутись так, щоб шкіра була добре закрита, аби умовний аерозоль хімічної речовини, який є в повітрі – не торкався її.

Водночас ідеальним захистом органів дихання є протигаз. Утім, якщо його немає – можна використати ватно-марлеву пов'язку просочену розчином соди.

Така пов'язка певною мірою також може затримувати отруйну речовину, однак необхідно пам'ятати, що це не захист. Реальним захистом від таких випарів – є протигаз,

– зазначив Рєпіч.

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