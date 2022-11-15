Куда по Украине Россия запустила ракеты и где работает ПВО – читайте в телеграмме 24 канала
Российские военные 15 ноября осуществили массовый запуск ракет по территории Украины. Чтобы быть в курсе, куда враг направил свои смертоносные снаряды и где отработало наше ПВО – читайте оперативный телеграмм-канал 24 канала.
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Телеграмм-канал 24 канала обновляется постоянно – и днем, и ночью. Поэтому вы всегда будете в курсе всех важных событий.
Сегодня российские оккупанты осуществили массовый пуск ракет по Украине, поэтому мы оперативно информируем о том:
- куда летят российские ракеты,
- где работает ПВО,
- где местные жители слышат взрывы,
- что говорят местные власти.
Важно, что мы не помогаем врагу и не публикуем фото и видео прилетов. Мы заботимся о безопасности украинцев и всегда вовремя говорим вам, когда нужно бежать в укрытие.
Что происходит в Украине прямо сейчас
- Россияне попали в 2 жилых дома в Печерском районе Киева. Информацию о жертвах и пострадавших устанавливают. В то же время силам ПВО удалось сбить 4 вражеских ракеты над столицей.
- ПВО отработало также в Винницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Николаевской областях. Звуки взрывов услышали жители Кривого Рога.
- В 15:40 мониторинговая группа сообщила о еще одном запуске ракет. Смертоносные снаряды вылететь из района Астрахани. По словам главы Николаевской ОВ Виталия Кима, это уже третья волна.