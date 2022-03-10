Массово горят квартиры, есть раненые и погибший: враг продолжает беспощадно атаковать Луганщину

10 марта 2022 , 14:18
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Источник:

телеграм Сергея Гайдая

Российские террористы продолжают обстреливать и территорию Луганской области. В результате атак врага есть пострадавшие и погибший. Кроме того, в городах горят квартиры, перебиты газопроводы.

О ситуации с обстрелами россиян в Луганской области по состоянию на 10 марта в сети рассказал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Ситуация в городе Рубежное

По состоянию на 12:30 в результате обстрела города Рубежное:

  • на Забиркино обнаружили и эвакуировали 1 раненого,
  • на улице Менделеева произошло возгорание на балконе и кухне, там обнаружили 2 раненых,
  • на этой же улице вспыхнул Рубежанский картонно-тарный комбинат.

Обстрелы Северодонецка

Захватчики обстреляли город Северодонецк, в результате чего вспыхнули многочисленные пожары:

  • на улице Курчатова в продуктовом магазине нашли тело 1 погибшего,
  • на перекрестке улицы Курчатова и проспекта Гвардейский горят торговые палатки,
  • на Гвардейском также горит квартира, произошел обвал стены соседней квартиры,
  • на улице Вилисова горит квартира, пострадавших нет, перебит газовод, однако из-за обстрела тушение невозможно,
  • на Курчатовой – горит квартира
  • на Гвардейском – перебит газовод.

Последствия обстрелов Луганщины: Фото Сергея Гайдая

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Автор: Наталія Пристанська