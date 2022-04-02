Массовое бегство из-под Киева единственный "успех" российской армии в Украине, – троллинг от МО

После встречи с ВСУ боевой дух оккупантов, которым чудом удалось выжить, упал ниже нуля. На Киевском направлении враги бросились прочь, ограбив мирное население.

Российская пропаганда пытается выдавать желаемое за действительное и заявляет об "определенных успехах в спецоперации". Что ж, утилизировать более десяти тысяч своих солдат, сотни единиц техники и загнать себя в изоляцию россиянам действительно удалось.

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Троллинг от Минобороны

Министерство обороны Украины посмеялось над вражескимм враньем.

Отступление российских войск из Киевской области – единственная их "успешно завершенная" военная операция с начала полномасштабной войны,

– говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны напомнило, что вражеские солдаты убегают не только с кровью на руках, но и крадеными ложками в карманах.

Напомним, наши герои освободили Киевскую область от российских оккупантов.

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