Російська пропаганда намагається видавати бажане за дійсне та заявляє про "певні успіхи у спецоперацї". Що ж, утилізувати понад десяток тисяч своїх солдатів, сотні одиниць техніки та загнати себе в ізоляцію росіянам справді вдалося.

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Тролінг від Міноборони

Міністерство оборони України покепкувало з ворожих побрехеньок.

Відступ російських військ з Київської області – єдина їхня "успішно завершена" військова операція з початку повномасштабної війни,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, Міноборони нагадало, що ворожі солдати втікають не лише з кров'ю на руках, а й краденими ложками у кишенях.

Нагадаємо, наші герої звільнили Київську область від російських окупантів.

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