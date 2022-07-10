"Карбонара" со вкусом сальмонеллеза: во Львове массово отравились в одном из известных ресторанов
Источник:Zaxid.net
Во Львовскую областную инфекционную больницу попали 26 человек, среди них 3 детей. Все они употребляли пищу в сети одного ресторана.
Во Львове отравились 26 человек после посещения "Томатины"
Этим лицам диагностировали сальмонеллез. Скорее всего, причина – посещение одного из ресторанов известной львовской сети "Томатина".Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, вызываемое бактерией рода Salmonella. Инфицироваться можно как через продукты (мясные салаты и фарши, яйца, колбасы, заливные блюда и т.п.), зараженные этой бактерией, так и от зараженных животных. Симптомы сальмонеллеза – повышение температуры, головная боль, слабость, недомогание, боль в животе, тошнота, рвота и диарея.
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По данным департамента здравоохранения, 26 человек в состоянии средней тяжести госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу. При этом что могло стать причиной массового отравления – не уточняют.
Отравились блюдами с соусом "карбонара"
Впрочем, издание Zaxid.net заявляет, что массовое отравление произошло на этой неделе в одном из ресторанов львовской сети "Томатина". Предварительно установлено, что случай массового отравления произошел в заведении в ТРЦ Spartak по улице Мазепы во Львове.
Руководитель отдела заботы о гостях этой сети Святослав Мерза по запросу редакции прислал письменный комментарий – в нем сообщил, что с 7 июля посетители жаловались на два блюда, в которые входит соус "карбонара". В ресторане заявили, что все позиции с соусом уже изъяли из меню.
В заведениях проводится проверка Госпродпотребслужбой; причастных к производству соуса временно отстранили; проводится внутренняя служебная проверка,
– говорится в сообщении.
В состав соуса "карбонара" входят сырые яичные желтки, однако пока неизвестно, стали ли они причиной отравления. Лабораторные исследования продолжаются.
Мерза также подчеркнул, что представители заведений помогают всем пострадавшим от отравления.