Об этом, подытоживая атаки российских оккупантов в регионе, рассказал глава Николаевской военной администрации Виталий Ким, сообщает 24 канал.

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9 мая не спровоцировало больших жертв

Ким напомнил, что интенсивные обстрелы области продолжались с 8 на 9, а также с 9 на 10 мая. В результате атак есть один погибший. Кроме того, известно о 15 раненых.

Больше всего в области пострадала инфраструктура.

В настоящее время фиксируют массовое повреждение имущества. К счастью, без особых жертв

– рассказал в эфире национального телемарафона Ким.

Он добавил, что период с 8 – 10 мая прошел более или менее безопасно. При этом, по словам главы ОВА, в Николаеве и области не вводились дополнительные ограничения по каким-либо передвижениям, так же не продлевали комендантские часы. Жители свободно выезжали на природу или дачу, поскольку обстрелов днем не было слышно. Они продолжались только на линии столкновения. В то же время, все серьезные прилеты на гражданскую инфраструктуру наблюдались как раз ночью.

Глава Николаевской ОВА добавил, что в Николаеве возобновили водоснабжение . Но пить предоставленную воду пока рано. Он подчеркнул, что пока продолжается промывка системы, это техническая вода.

Ситуация в Николаевской области: главное

Ночью против 10 мая российские военные обстреляли гражданскую инфраструктуру окрестностей Николаева . По данным военной комендатуры города, они использовали "Ураганы" – реактивные системы залпового огня. Сообщается, что атаку проводили с временно оккупированной Херсонской области.

9 мая в результате атак врага получили ранения 15 человек получили ранения . Их госпитализировали. По состоянию на 10 мая в больницах области находятся 163 граждан, пострадавших от атак оккупантов по Николаевщине.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что на территории Николаевской области не прекращаются вражеские ракетные удары, артиллерийские и минометные обстрелы. Только 7 мая в результате вражеских обстрелов крылатыми ракетами в Корабельном районе Николаева возникло 3 пожара.

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