Сравнивать Бучу и Изюм не стоит

Обе ситуации чрезвычайно ужасающие, ведь и там, и там от злодеяний россиян умерли сотни украинцев, однако сравнивать Изюм и Бучу все же не стоит. Об этом 24 каналу рассказал журналист издания судебной журналистики "Ґрати" Станислав Юрченко.

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Он подчеркнул, что хотя трагедии в этих двух украинских городах в чем-то похожи, потому что и там, и там мы видим зверства россиян, пытки гражданских, братские могилы, но это – разные ситуации. Сравнивать могут разве что люди, работающие на месте эксгумации – криминалисты, судмедэксперты, служба ГСЧС.

"Все думают о том, что же мы увидим после этого в Мариуполе, потому что сейчас мы уже имеем 455 могил в Изюме. Не в каждой из них может быть один человек, где-то может лежать семья. То есть не означает, что 455 могил – это 455 тел", – заметил Юрченко.

Кроме того, на месте массового захоронения была и братская могила украинских военных, где похоронили 17 тел. Некоторых из погибших воинов также пытали – у них были связаны руки.

Впрочем, утверждать, сколько именно людей было замучено, пока нельзя. Это определят судмедэксперты, которым передадут все тела после эксгумации. Пока же известно только о тех случаях пыток, о которых можно судить "с поверхности". Так, например, известно о замученном гражданском мужчине, которого кастрировали. Об этом узнали потому, что когда его тело извлекли из могилы, у него были спущены штаны и все было видно.

Чем отличаются Изюмская и Бучанская трагедии.

Журналист объяснил, что эти трагедии имеют существенные отличия. В Буче нашли много замученных и убитых местных со связанными руками и простреленными головами, то есть это были персональные убийства. В Изюме же очень много людей, погибших в результате артиллерийских и минометных обстрелов – от снарядов и обломков.

То есть очень многие люди, которые там похоронены, они погибли из-за российской агрессии, но не все они были замучены и убиты на улице из стрелкового оружия. Здесь было очень много обстрелов и именно поэтому такое большое кладбище, очень много людей,

– подчеркнул Юрченко.

Также он отметил, что фото руки погибшего с желто-голубой лентой, облетевшей интернет, трактуют не совсем правильно. В основном люди в сети отмечают, что это гражданского замучили, в том числе и за ту же ленту, однако на самом деле это рука украинского военного. Этот факт не умаляет ужаса ситуации, но от неправильной трактовки смещается ее фокус.

Это в любом случае трагедия, но мы должны говорить об этом правильно, потому что все это должно пойти в международные суды, за все должны быть привлечены к ответственности виновные,

– подчеркнул журналист.

​На каком этапе эксгумация

Он считает, что эксгумация тел из "Лесного кладбища" в Изюме будет одним из самых крупных криминалистических кейсов в истории современной Украины. Эксперты выполняют просто чрезвычайную работу, на одном месте находится множество сотрудников спецслужб.

Журналист объяснил, что в Изюме специалисты будут работать еще около 2 недель, ведь им нужно выкопать почти 500 тел, зафиксировать это на видео, описать личные вещи или какие-то особые признаки, например татуировки, каждого погибшего.

"За это время мы, к сожалению, будем находить все новые и новые доказательства преступлений россиян, их геноцида. После этого будут рассказывать судмедэксперты, что они нашли, как погибли люди, и это тоже будут отдельные ужасные страницы", – отметил он.

Также нужно понимать, что кроме этого огромного кладбища есть еще много меньших захоронений, которые будут продолжать находить.

Журналист о зверствах россиян в Изюме: смотрите видео

"Лесное кладбище" в Изюме: что известно