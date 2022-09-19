Порівнювати Бучу та Ізюм не варто

Обидві ситуації є надзвичайно жахливими, адже і там, і там від злодіянь росіян померли сотні українців, однак порівнювати Ізюм та Бучу все ж не варто. Про це 24 каналу розказав журналіст видання судової журналістики "Ґрати" Станіслав Юрченко.

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Він наголосив, що хоч трагедії у цих двох українських містах є у дечому схожими, бо і там, і там ми бачимо звірства росіян, катування цивільних, братські могили, але це – різні ситуації. Порівнювати можуть хіба що люди, які працюють на місці ексгумації – криміналісти, судмедексперти, служба ДСНС.

"Усі думають про те, що ж ми побачимо після того в Маріуполі, бо зараз ми вже маємо 455 могил в Ізюмі. Не в кожній з них може бути одна людина, десь може лежати сім'я. Тобто не означає, що 455 могил – це 455 тіл", – зауважив Юрченко.

Крім того, на місці масового поховання була й братська могила українських військових, де поховали 17 тіл. Деяких з загиблих воїнів також катували – у них були зв'язані руки.

Утім стверджувати, скільки саме людей було закатовано, наразі не можна. Це визначатимуть судмедексперти, яким передадуть усі тіла після ексгумації. Наразі ж відомо лише про ті випадки катувань, про які можна судити "з поверхні". Так, наприклад, відомо про закатованого цивільного чоловіка, якого кастрували. Про це дізналися тому, що коли його тіло дістали з могили, у нього були спущені штани та все було видно.

Чим відрізняються Ізюмська та Бучанська трагедії

Журналіст пояснив, що ці трагедії мають суттєві відмінності. У Бучі знайшли дуже багато закатованих та вбитих місцевих зі зв'язаними руками та простріленими головами, тобто це були персональні вбивства. В Ізюмі ж є дуже багато людей, які загинула унаслідок артилерійських та мінометних обстрілів – від снарядів та уламків.

Тобто дуже багато людей, які там поховані вони загинули через російську агресію, але не всі вони були закатовані і вбиті на вулиці зі стрілецької зброї. Тут було дуже багато обстрілів і саме тому таке велике кладовище, дуже багато людей,

– наголосив Юрченко.

Також він зауважив, що фото руки загиблого з жовто-блакитною стрічкою, яке облетіло інтернет, трактують не зовсім правильно. Здебільшого люди в мережі наголошують, що це цивільного закатували, зокрема й за ту саму стрічку, однак насправді це – рука українського військового. Цей факт не применшує жаху ситуації, але від неправильного трактування зміщується її фокус.

Це в будь-якому випадку трагедія, але ми маємо говорити про це правильно, тому що все це має піти міжнародні суди, за все мають бути притягнуті до відповідальності винні,

– підкреслив журналіст.

​На якому етапі ексгумація

Він вважає, що ексгумація тіл з "Лісового кладовища" в Ізюмі буде одним з найбільших криміналістичних кейсів в історії сучасної України. Експерти виконують просто надзвичайну роботу, на одному місці перебуває величезна кількість працівників спецслужб.

Журналіст пояснив, що в Ізюмі фахівці працюватимуть ще близько 2 тижнів, адже їм потрібно викопати майже 500 тіл, зафіксувати це на відео, описати особисті речі чи якісь особливі ознаки, наприклад, татуювання, кожного загиблого.

"За цей час ми, на жаль, будемо знаходити все нові й нові докази злочинів росіян, їхнього геноциду. Після того будуть розповідати судмедексперти, що вони знайшли, як загинули люди, і це теж будуть окремі жахливі сторінки", – зауважив він.

Крім того, потрібно розуміти, що окрім цього величезного кладовища, є ще багато менших поховань, які продовжуватимуть знаходити.

Журналіст про звірства росіян в Ізюмі: дивіться відео

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