Массовое нарушение правил дорожного движения на Крымском мосту: озвучена причина

Самым распространенным нарушением правил дорожного движения на Крымском мосту с начала его работы стали остановки водителей для того, чтобы сделать селфи. Такие действия массово совершают водители, которые двигаются по Крымскому мосту.

Об этом сообщает РБК.

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Чаще всего водители фотографируются на арочном пролете и на въезде с Таманского берега. На мосту запрещено останавливаться, однако водители это постоянно делают

16 мая видеокамеры зафиксировали первое нарушение ПДД на мосту. Группа из десяти байкеров остановилась, чтобы сделать селфи.

В России хвастаются, что за пять суток с открытия движения по Крымскому мосту проехало почти 90 тысяч транспортных средств в обе стороны.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин открыл Крымский мост, запустив движение по нему.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство российскими оккупантами Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.

Что такое "Крымский (Керченский) мост"? Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность составляет 19 километров.