Масове порушення правил дорожнього руху на Кримському мосту: озвучено причину

Найпоширенішим порушенням правил дорожнього руху на Кримському мосту з початку його роботи стали зупинки водіїв для того, аби зробити селфі. Такі дії масово вчиняють водії, які рухаються по Кримському мосту.

Про це повідомляє РБК.

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Найчастіше водії фотографуються на арковому прольоті і на в'їзді з Таманського берега. На мосту заборонено зупинятися, однак водії це постійно роблять

16 травня відеокамери зафіксували перше порушення ПДР на мосту. Група з десяти байкерів зупинилася, щоб зробити селфі.

У Росії хваляться, що за п'ять діб з відкриття руху по Кримському мосту проїхало майже 90 тисяч транспортних засобів в обидві сторони.

Нагадаємо, 15 травня президент Росії Володимир Путін відкрив Кримський міст, запустивши рух по ньому.



Президент України Петро Порошенко заявив, що незаконне будівництво російськими окупантами Керченського мосту є черговим свідченням нехтування міжнародним правом зі сторони Кремля.

Що таке "Кримський (Керченський) міст"? Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність складає 19 кілометрів.

