Трамп воскресил закон 1798 года: США начали массовые депортации

Президент США Дональд Трамп применил закон 1798 года, чтобы депортировать десятки мигрантов без суда. Верховный суд поддержал его решение, несмотря на резкую критику правозащитников и части судей.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Президент США Дональд Трамп снова прибегнул к радикальным методам: на этот раз – к "Акту об иностранных врагах", принятого еще в 1798 году.

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Верховный суд встал на сторону Трампа в деле депортаций

На его основании уже депортировали десятки людей, подозреваемых в связях с бандами. Верховный суд США стал на сторону Трампа, но правозащитники бьют тревогу: мол, это нарушение базовых прав человека.

Верховный суд отменил решение низшей инстанции, остановившее действие "Акта об иностранных врагах", и тем самым позволил администрации Трампа депортировать вероятных членов банд без надлежащей юридической процедуры.

Закон 1798 года ранее использовали только во время войны – в частности, Первой и Второй мировой. Трамп применил его в мирное время – без официального объявления войны, под видом "угрозы извне".

В марте США отправили более 130 человек, подозреваемых в причастности к венесуэльской банде Tren de Aragua, в жестокую тюрьму в Сальвадоре. По словам правозащитников, без суда, без права на защиту.

Либеральные судьи выступили с резкой критикой. Соня Сотомайор назвала решение "опасным", а Кетанджи Джексон заявила, что Трамп "использовал военный закон, чтобы отправить людей в тюрьму за рубежом". При этом судья Эми Барретт стала на их сторону, хоть и частично.

Пятеро венесуэльцев подали иск. Они утверждают, что не являются членами банды, а подозрения базируются только на татуировках и футболках с Майклом Джорданом. Их адвокаты назвали депортацию "смертным приговором без суда".

Верховный суд разрешил продолжить депортации. Администрация уже идентифицировала еще более 250 человек для возможного выселения. Федеральный судья Боасберг, который попытался это остановить, сейчас выясняет, нарушило ли правительство его приказ.

Фактически, решение Верховного суда открывает путь для еще более массовых депортаций – с минимальным судебным контролем. А Трамп уже намекнул, что это только начало.