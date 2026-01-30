В Киеве и 21 области Украины распространяются сообщения о минировании: какая ситуация в регионах

В Украине 30 января зафиксировали многочисленные сообщения о якобы минировании школ, медиа и госучреждений. Правоохранители уже проводят проверки с участием взрывотехников и кинологов.

24 Канал рассказывает, какие регионы якобы заминировали и какая ситуация по состоянию на сейчас.

Что известно о минировании?

В полиции сообщили, что 30 января с 09:30 на электронные адреса госорганов, учебных заведений, предприятий и других объектов поступила волна сообщений о якобы минировании.

По состоянию на 12:10 в полицию поступило более 2000 таких сообщений из разных областей Украины. На данный момент почти 30% объектов проверено – взрывчатки не обнаружено. Проверки продолжаются.

Какие регионы заминировали?

Полиция проверяет информацию о минировании объектов в 21 области и городе Киев.

Полиция Киева сообщила, что получила сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий.

Отметим, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи,

– отметили правоохранители.

Из-за сообщения о заминировании в Ровно и Сарнах не работают центры МВД.

С утра также поступают сообщения о якобы минировании учебных заведений и органов местного самоуправления в Нововолынске, Ковеле, Владимире и Благодатном. Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Нововолынского городского совета Святослав Бабичук сообщил журналистам Суспильного, что в городе "заминировано" 8 объектов. Детей эвакуировали из учебных заведений, на месте работают взрывотехники.

В Хмельницкой области заминировали государственные учреждения и учебные заведения. Людей эвакуировали.

Анонимные сообщения о заминировании учебных заведений поступили во Львове и ряде населенных пунктов области. После этого в отдельных школах эвакуировали учеников и работников.

В Черновцах поступили сообщения о заминировании нескольких объектов. В частности, в сети сообщают о том, что якобы взрывчатку заложили в колледже ЧНУ.

В Запорожье в полицию поступило 98 сообщений о минировании госучреждений, учебных заведений и предприятий.

В Ивано-Франковске и области утром 30 января сообщают о вероятном заминировании ряда образовательных учреждений и госучреждений. Правоохранители проверяют информацию.



Эвакуация из школы в Ивано-Франковске / Телеграм-канал "Честный из Ивано-Франковска"

Кто еще получил письма с угрозами?

Редакция "Детектор медиа" получила письмо от автора, который назвал себя «подрывником» и утверждает, что вместе с "единомышленниками" с 10 января заложил около 500 взрывных устройств в зданиях, школах, детских садах и местах массового скопления людей.

В письме также указаны Минобороны, ГУР, СБУ, Посольство США в Украине и ряд СМИ. Правоохранители проверяют объекты.

Что известно о других случаях псевдоминирования в Украине?