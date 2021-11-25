Массовые митинги из-за обвала лиры в Турции: полиция разогнала протест и задержала людей

После того, как турецкий лир обвалился, люди вышли на акцию протеста в Стамбуле. Полиция разогнала протестующих, несколько десятков человек задержала.

Люди, которые вышли на протест, осуждали экономическую политику правительства и призывали к отставке президента. 24 ноября граждане вышли на митинг и в других городах страны.

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В Турции на массовых митингах задержали людей

Турецкая полиция в среду (речь идет о 24 ноября – 24 канал) разогнала акцию протеста в Стамбуле, на которой демонстранты осуждали экономическую политику правительства и рост стоимости жизни,

– говорится в сообщении.

Граждане скандировали лозунги:

"в отставку правительство";

"мы не оставим нашу страну купцам грабителям и ворам" и другие.

Издание Birgun сообщило, что полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу, а также оттянула некоторых протестующих.

По данным журналистов, задержали более 30 человек. Известно, что в основном члены левых групп собрались в стамбульском районе Кадикьой и скандировали лозунги с призывом, чтобы правительство президента Реджепа Эрдогана ушло в отставку.

Кстати, протесты происходят на фоне роста инфляции в стране. В частности потому, что это:

серьезно подорвало покупательную способность граждан;

привело высокому уровню безработицы;

резкому падению турецкой лиры.

По данным издания SoL, на митинги также вышли в Измире, Анкаре, Адане, Анталии.

Люди в Турции вышли на митинги: смотрите видео

Люди скандировали лозунги и требовали отставки президента: смотрите видео

Полиция разогнала митинг в Стамбуле: смотрите видео

Люди в Турции вышли на акции протеста / Фото из твитера SYKP Denizli

Митинги в Турции и обвал лиры: что известно