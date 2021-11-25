Массовые митинги из-за обвала лиры в Турции: полиция разогнала протест и задержала людей
Источник:АР
После того, как турецкий лир обвалился, люди вышли на акцию протеста в Стамбуле. Полиция разогнала протестующих, несколько десятков человек задержала.
Люди, которые вышли на протест, осуждали экономическую политику правительства и призывали к отставке президента. 24 ноября граждане вышли на митинг и в других городах страны.
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В Турции на массовых митингах задержали людей
Турецкая полиция в среду (речь идет о 24 ноября – 24 канал) разогнала акцию протеста в Стамбуле, на которой демонстранты осуждали экономическую политику правительства и рост стоимости жизни,
– говорится в сообщении.
Граждане скандировали лозунги:
- "в отставку правительство";
- "мы не оставим нашу страну купцам грабителям и ворам" и другие.
Издание Birgun сообщило, что полиция использовала щиты, чтобы разогнать толпу, а также оттянула некоторых протестующих.
По данным журналистов, задержали более 30 человек. Известно, что в основном члены левых групп собрались в стамбульском районе Кадикьой и скандировали лозунги с призывом, чтобы правительство президента Реджепа Эрдогана ушло в отставку.
Кстати, протесты происходят на фоне роста инфляции в стране. В частности потому, что это:
- серьезно подорвало покупательную способность граждан;
- привело высокому уровню безработицы;
- резкому падению турецкой лиры.
По данным издания SoL, на митинги также вышли в Измире, Анкаре, Адане, Анталии.
Люди в Турции вышли на митинги: смотрите видео
Люди скандировали лозунги и требовали отставки президента: смотрите видео
Полиция разогнала митинг в Стамбуле: смотрите видео
Люди в Турции вышли на акции протеста / Фото из твитера SYKP Denizli
Митинги в Турции и обвал лиры: что известно
- Вечером 23 ноября турецкая лира обвалилась фактически до исторического минимума. Доллар в стране начал стоить ориентировочно 13,44 лиры – то есть вырос на 15%.
- Для сравнения, еще неделю назад доллар стоил 11 лир, в 2019 году – 5,6 лиры, в 2017– 3,5 лиры.
- Предварительно известно, что это происходит на фоне сложных отношений Турции с Западом.
- Турецкая лира падает также на фоне нежелания главы государства Реджепа Эрдогана остановить длительное противоречивое снижения процентных ставок центрального банка на фоне роста двузначной инфляции.
- Именно поэтому инфляция в Турции составляет ориентировочно 20%. Для людей это означает рост цен и обесценивание зарплат в национальной валюте.
- Кстати, 23 ноября люди также выходили на митинги в Анкаре и Стамбуле.