В сети писали о "массовых отравлениях неизвестным веществом" на Полтавщине: в ГСЧС сделали заявление

Пользователи социальных сетей и мессенджеров активно обсуждали случаи "массовых отравлений", которые происходили в Полтавской области. Речь шла о "неизвестном веществе".

В ответ на распространенную на просторах Интернета информацию в ГСЧС официально прокомментировали ситуацию.

Что стало причиной отравления людей?

В службе отметили, что сообщения о "массовых отравлениях неизвестным веществом", которые распространяются в сети, не имеют четких подтвержденных деталей. Зато по уточненным данным от медиков, говорится о случаях отравления угарным газом.

Там также напомнили, что причины резкого ухудшения состояния здоровья людей могут быть разными и определяются исключительно после всесторонних проверок и лабораторных обследований в учреждениях здравоохранения.

Призываем ориентироваться исключительно на полные официальные сообщения Минздрава, ГСЧС и областных военных администраций, чтобы не распространять панику и дезинформацию,

– говорится в сообщении от ГСЧС.

