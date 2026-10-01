Школьники требуют улучшить условия обучения и пересмотреть бюджет на 2027 год. Об этом пишут Euronews.

Каковы причины протестов?

Франция столкнулась с общенациональными забастовками и протестами учащихся. Беспорядки начались в понедельник, 21 сентября, в регионе Иль-де-Франс. Впоследствии они распространились на другие города по всей стране. Среди них: Париж, Марсель, Лилль, Лион, Нант, Бордо и Ренн.

Протесты во Франции: смотрите видео

Старшеклассники заблокировали сотни школ из-за нехватки учителей, переполненных классов и ненадлежащих условий обучения. Протесты начались незадолго до того, как премьер-министр Себастьен Лекорню должен был представить бюджет на 2027 год, который должен был включать запланированную программу экономии на 54 миллиарда евро.

Митинги усилили давление на правительство, которое намеревалось сократить дефицит бюджета и долг Франции в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 2027 году. Протесты учащихся проходили одновременно с более масштабной забастовкой работников государственного сектора, в числе которых: учителя, врачи и пожарные. Профсоюзы организовали более 170 акций протеста по всей стране против проекта бюджета и предложения заморозить базовые зарплаты государственных служащих в 2027 году.

Правительство Себастьена Лекорню намерено сократить расходы. Предложенные меры экономии в размере 54 миллиардов евро должны были сократить дефицит. Правительство предупредило об угрозе роста госдолга до 121,7% ВВП в 2027 году.

Что известно о протестах старшеклассников?

Митинги проходят в лицеях, которые посещают учащиеся в возрасте от 15 до 18 лет. С прошлой недели они устраивают протесты возле школ, сопровождающиеся поджогами, блокированием школ и актами насилия. Причинами недовольства протестующие назвали:

расписание занятий:

наполняемость классов;

нехватку учителей;

перегрев классов во время аномальной жары в этом году.

Больше всего пострадали Париж, Бордо, Лион и Лилль.

Мы не оправдываем вандализм; мы пришли защитить свои права, потому что у нас ужасный график, мы работаем с 8:00 до 18:00, а это неправильно,

– сказал Хуан из средней школы Монтбелло в Лилле.

В четверг, 1 октября, стало известно о новых актах насилия. Нападавшие облили директора школы бензином и устроили пожары как минимум в двух школах.

По словам полиции, сотни молодых людей окружили пожарную машину, которая приехала тушить пожар в средней школе Сент-Экзюпери в Марселе. Участники митинга заставили спасателей покинуть транспортное средство, а затем подожгли его.

В том же городе в школе Виктора Гюго они напали на директора школы и облили его бензином. Руководитель учебного заведения получил ранения.

Школьники уничтожают пожарную машину: смотрите видео

В Лилле ученики строили импровизированные баррикады из мусорных контейнеров и поджигали их. Полиция применила слезоточивый газ во время столкновений. В Дижоне полиция также применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

В Страсбурге протестующие подожгли мусорные баки возле одной из школ. В Нанте пожар полностью уничтожил холл школы. В Париже студенты заблокировали вход в лицей Араго мусорными баками. В школе Элен-Буше протестующие установили баннер с надписью "Меньше полицейских, больше денег".

Мы хотим, чтобы было меньше полиции, потому что считаем, что полицейские репрессии носят огромный масштаб как против движений старшеклассников, так и против социальных движений в целом,

– сказал студент Маэль Бретон.

Председатель студенческого профсоюза USL Рияд Рани обвинил французское правительство в "репрессиях", а полицию – в чрезмерном применении силы.

Другой старшеклассник рассказал, что учителя сталкиваются с огромным давлением, а классы в лицеях переполнены.

Нас в каждом классе 34 человека, и это просто невозможно. Учителя перегружены,

– рассказал 16-летний ученик.

Он назвал систему образования "полностью разрушенной".

Протесты в Бордо: смотрите видео

Как отреагировали власти?

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что по состоянию на 30 сентября во время блокирования школ задержали 625 человек. Политик отметил расширение движения и осудил "эскалацию насилия", происходящую возле учебных заведений. Глава МВД отметил, что в некоторых местах одни и те же люди переходят от одной школы к другой.

По его данным, протесты прошли более чем в 350 лицеях. В ходе них ранения получили как минимум 83 полицейских и около 119 учащихся и сотрудников школ.

Министр образования Эдуар Жеффрей призвал учебные заведения проводить уроки в онлайн-формате, если здание заблокировано демонстрантами.

Насилие не лишит наших учеников их фундаментального права на образование,

– написал политик.

В четверг, 1 октября, премьер-министр провел кризисное совещание по поводу акций протеста, в результате которых десятки людей получили ранения. По словам чиновников, сотни людей были арестованы, большинство из них – подростки.

Эммануэль Макрон раскритиковал левых политиков и обвинил их в легитимизации насилия. Правительство признало, что во французских лицеях существуют проблемы, требующие решения, но осудило применение силы в отношении правоохранителей.