Школярі вимагають покращення умов навчання та переглянути бюджет на 2027 рік. Про це пишуть Euronews.

Які передумови протестів?

Франція зіткнулася з загальнонаціональними страйками та протестами учнів. Заворушення розпочались у понеділок, 21 вересня, у регіоні Іль-де-Франс. Згодом вони поширились на інші міста по всій країні. Серед них: Париж, Марсель, Лілль, Ліон, Нант, Марсель, Бордо та Ренн.

Протести у Франції: дивіться відео

Старшокласники заблокували сотні шкіл через нестачу вчителів, переповнені класи та невідповідні умови навчання. Протести незадовго до того, як прем'єр-міністр Себастьєн Лекарню мав представити бюджет на 2027 рік, який мав включати заплановану програму заощадження на 54 мільярди євро.

Мітинги посилили тиск на уряд, який хотів скоротити дефіцит бюджету та борг Франції напередодні президентських виборів, які відбудуться у 2027 році. Учнівські протести проходили одночасно із ширшим страйком працівників державного сектору, серед яких: вчителі, лікарі та пожежники. Профспілки організували понад 170 акцій протесту по всій країні проти проєкту бюджету та пропозиції заморозити базові зарплати державних службовців у 2027 році.

Уряд Себастьєна Лекорню хоче скоротити витрати. Запропоновані заощадження у розмірі 54 мільярдів євро мали зменшити дефіцит. Уряд попередив про загрозу зростання держборгу до 121,7% ВВП у 2027 році.

Що відомо про протести старшокласників?

Мітинги проходять у ліцеях, які відвідують учні віком від 15 до 18 років. З минулого тижня вони влаштовували протести біля шкіл, які супроводжуються підпалами, блокуванням шкіл та актами насилля. Причинами невдоволення протестувальники назвали:

розклад навчання:

розмір класів;

нестачі вчителів;

перегрівання класів під час цьогорічної аномальної спеки.

Найбільше постраждали Париж, Бордо, Ліон та Лілль.

Ми не виправдовуємо вандалізм; ми прийшли захистити свої права, бо в нас жахливий графік, ми працюємо з 8:00 до 18:00, а це неправильно,

– сказав Хуан з середньої школи Монтбелло у Ліллі.

У четвер, 1 жовтня, стало відомо про нові акти насилля. Нападники облили директора школи бензином та влаштували пожежі щонайменше у двох школах.

За словами поліції, сотні молодих людей оточили пожежну машину, яка приїхала гасити пожежу в середній школі Сент-Екзюпері у Марселі. Мітингувальники змусили рятувальників втекти з транспортного засобу, а потім підпалили його.

У тому ж місті у школі Віктора Гюго вони напали на директора школи та облили його бензином. Керівник навчального закладу зазнав поранень.

Школярі знищують пожежну машину: дивіться відео

У Ліллі учні будували імпровізовані барикади зі сміттєвих контейнерів і підпалювали їх. Поліція застосувала сльозогінний газ під час зіткнень. У Діжоні поліція також застосувала для розгону протестувальників сльозогінний газ.

У Страсбурзі протестувальники підпалили сміттєві баки біля однієї зі шкіл. У Нанті пожежею повністю знищили хол школи. У Парижі студенти заблокували вхід до ліцею Араго сміттєвими баками. У школі Елен-Буше протестувальники встановили банер із написом "Менше за поліцейських, більше грошей".

Ми хочемо, щоб було менше поліції, тому що вважаємо, що поліцейські репресії є величезними як проти рухів учнів старших класів, так і проти соціальних рухів загалом,

– сказав студент Маель Бретон.

Голова студентської профспілки USL Ріяд Рані звинуватив французький уряд у "репресіях", а поліцію – у надмірному застосуванні сили.

Інший старшокласник розповів, що вчителі зіштовхуються з величезним тиском, а класи у ліцеях переповнені.

Нас у кожному класі 34 особи, і це просто неможливо. Вчителі перевантажені,

– розповів 16-річний учень.

Він назвав систему освіти "цілком зруйнованою".

Протести у Бордо: дивіться відео

Як відреагувала влада?

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс заявив, що станом на 30 вересня під час блокування шкіл затримали 625 осіб. Політик відзначив розширення руху та засудив "ескалацію насильства", яка відбувається біля навчальних закладів. Глава МВС зазначив, що у деяких місцях одні й ті самі люди переходять від однієї школи до іншої.

За його даними, протести відбулись у понад 350 ліцеях. Під час них поранень зазнали щонайменше 83 поліцейських та близько 119 учнів та працівників шкіл.

Міністр освіти Едуар Жеффрей закликав навчальні заклади проводити уроки в онлайн форматі, якщо будівлю заблокували мітингувальники.

Насильство не позбавить наших учнів їхнього фундаментального права на освіту,

– написав політик.

У четвер, 1 жовтня, прем'єр-міністр провів кризову нараду щодо акцій протестів, внаслідок яких десятки людей отримали поранення. За словами чиновників, сотні людей заарештували, більшість з них – підлітки.

Еммануель Макрон розкритикував лівих політиків та звинуватив їх у легітимізації насильства. Уряд визнав, що у французьких ліцеях існують проблеми, які потребують вирішення, але засудив застосування сили до правоохоронців.