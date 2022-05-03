Массовые ракетные удары по регионам Украины: в Кировоградской области есть погибшие и раненые

3 мая российские оккупанты массово ударили по регионам Украины. В частности, ракеты прилетели в Кировоградскую область. Есть погибшие и раненые.

Российские ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре. Было 2 попадания. Об этом сообщило ОК "Юг".

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Ракеты летели с Каспийского направления.

Двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые,

– говорится в сообщении.

На южном направлении ракеты также летели в Одесскую область. Их было три. К счастью, сработала ПВО.