Массовые ракетные удары по регионам Украины: в Кировоградской области есть погибшие и раненые
3 мая 2022 , 22:15Читати новину українською
Источник:"Одесса. Официально"
3 мая российские оккупанты массово ударили по регионам Украины. В частности, ракеты прилетели в Кировоградскую область. Есть погибшие и раненые.
Российские ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре. Было 2 попадания. Об этом сообщило ОК "Юг".
Обратите внимание Оккупанты нанесли первый ракетный удар по Закарпатью
Ракеты летели с Каспийского направления.
Двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградщины, к сожалению, есть погибшие и раненые,
– говорится в сообщении.
На южном направлении ракеты также летели в Одесскую область. Их было три. К счастью, сработала ПВО.