В Изюме нашли еще два массовых захоронения, – Зеленский

В Изюме в Харьковской области обнаружили еще два места массовых захоронений. В братских могилах могут быть похоронены сотни людей.

О том, что в Изюме обнаружены новые братские могилы, сообщил президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, он получил дополнительную информацию после того, как под Изюмом ранее было обнаружено массовое захоронение на пол тысячи человек.

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В братских могилах похоронены сотни людей

Зеленский рассказал, что на место массовых захоронений приезжают журналисты. Он отметил, что найдены две большие братские могли с сотнями людей.

Глава государства подчеркнул, что речь идет о "маленьком городе Изюм".

Вы знаете? В маленьком городке есть еще две братские могилы. Вот что происходит. Санкции должны продолжаться. Эти санкции будут иметь политические последствия, а также финансовые последствия,

– сказал Зеленский.

Зверства россиян в Харьковской области: что известно

В результате успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области из-под оккупации россиян был освобожден город Изюм. Уже 16 сентября под Изюмом было обнаружено 445 могил с крестами. На месте трагедии побывали журналисты и показали жуткие кадры.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов информировал, что почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти. Одно из тел, показанное корреспондентом "Радио Свобода", было с завязанными руками. По словам военных, это может свидетельствовать об убийстве пленников.

17 сентября эксгумировали тело гражданского мужчины со следами страшных пыток. Судмедэксперт после визуального осмотра рассказал, что у жертвы были связаны руки за спиной и отрезана мошонка.

О том, что россияне пытали людей и совершали зверства, рассказал президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, тело одного человека, которого оккупанты задушили веревкой, так с веревкой на шее и зарыли.

Глава государства рассказывал, что обнаружены тела со сломанными руками и другими следами издевательств.

Среди погребенных есть целые семьи. В частности, на месте массовых захоронений обнаружили могилы двух погибших сестричек, которым было всего 6 и 9 лет.

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