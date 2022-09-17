Почти все эксгумированные имеют признаки насильственной смерти, – Синегубов о трагедии в Изюме

Масштабы трагедии в Изюме огромны – почти у всех эксгумированных есть признаки насильственной смерти. Это доказательства геноцида украинского народа, за которые россия должна понести наказание.

Об этом рассказал глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Сегодня был первый день эксгумации тел – на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов.

Внимание Оккупанты расстреливали похороненных для развлечения, – Зеленский рассказал детали трагедии в Изюме

Масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме – огромны. Это кровавый жестокий террор. Буча, Ирпень, Мариуполь… Изюм. Это геноцид украинского народа,

– отметил Олег Синегубов.

На телах обнаружены следы насильственной смерти

По его данным, по состоянию на данный момент в лесополосе обнаружили захоронение 450 тел гражданских людей – все они имеют следы насильственной смерти и пыток.

Подобное сложно представить в XXI веке, но сейчас это изюмская трагическая реальность. На большинстве могил даже не указаны имена. Есть только отметка с номером. Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти.

В частности, Синегубов рассказал, что несколько тел похоронены с завязанными за спиной руками, а один человек – с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети.

Сейчас на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены для судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. После установления лиц погибших все они будут похоронены с должным уважением,

– подчеркнул Синегубов.

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что каждая смерть будет расследована и станет доказательством военных преступлений россии в международных судах.

Эксгумация тел на Харьковщине / Фото телеграм Олег Синегубов

Большинство захоронений подписаны только номерами

В Нацполиции сообщили, что за сегодня следователи раскопали 22 погибших гражданских людей, а также 17 военнослужащих ВСУ с братской могилы.

Большинство захоронений подписаны только номерами, поэтому правоохранители должны установить, кто именно и при каких обстоятельствах погиб.

Кратко о массовых захоронениях в Изюме

Обнаружили массовые захоронения в лесополосе в Изюме, около 400 могил. Ситуацию на оккупированных территориях Харьковщины сравнивают со зверствами в Буче и Мариуполе.

Владимир Зеленский сегодня во время обращения сообщил, что пока рано говорить о количестве похороненных там людей. Продолжаются следственные действия. Однако уже есть четкие доказательства пыток и издевательств над гражданскими жителями.

Кроме того, оккупанты обстреливали место захоронения для развлечений.

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