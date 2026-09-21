Как сообщает Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), в центре управления воздушным движением в Филадельфии, отвечающем за координацию рейсов над несколькими штатами, произошел масштабный сбой. Подробности передает AP .

Что вызвало коллапс в аэропортах США?

Проблема возникла из-за выхода из строя первичной сети передачи данных, что мгновенно заблокировало вылеты и прилеты в аэропортах Кеннеди, Ла-Гвардия, Ньюарк и Филадельфия.

Особенно серьезной ситуация была в Ньюарке и Филадельфии. По данным FlightAware, которые приводит Newsweek, в международном аэропорту Филадельфии отменили 124 рейса и задержали еще 395. В Ньюарке количество отмененных рейсов достигло 282, а задержанных – 208

Дальнейшее расследование показало, что резервный оптоволоконный кабель был перерезан во время строительных работ.

Телекоммуникационная компания Verizon заявила, что подрядчики случайно повредили линию связи вдоль железнодорожных путей Amtrak в штате Нью-Джерси.

Повреждение кабеля требует длительного ремонта

Специалисты компании срочно приступили к устранению аварии, однако восстановление связи требует значительного времени. Администратор FAA Брайан Бедфорд отметил, что агентство параллельно работает над установкой нового контура на основной линии.

"На устранение разрыва оптического волокна потребуется около 13 часов. Это масштабное повреждение", – сообщил Брайан Бедфорд.

Несмотря на масштабные задержки и отмены, самолет президента Дональда Трампа, следовавший из Вашингтона в Нью-Йорк, смог вылететь по расписанию. В то же время авиакомпании начали разрешать пассажирам бесплатно менять даты и маршруты вылетов.

Сбой произошел в день, когда в Нью-Йорк прибывают около 130 мировых лидеров и десятки министров для участия в мероприятиях высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

К слову, на 22 сентября запланирована также встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Источники 24 Канала в ОП уточнили, что среди основных тем разговора будут дипломатия и обсуждаемые меры по деэскалации. В частности, речь пойдет об энергетике, продовольственном экспорте и защите критической инфраструктуры.

Повторение прошлогодних системных проблем

Нынешний инцидент произошел в том же центре FAA в Филадельфии, который весной 2025 года уже становился причиной многочисленных сбоев в работе международного аэропорта Newark Liberty.

Эксперты отмечают, что критически важная инфраструктура воздушного движения региона остается уязвимой к внешним повреждениям линий связи.

Пассажирам рекомендуется проверять статус своих рейсов непосредственно у перевозчиков перед выездом в аэропорты, поскольку последствия сбоя будут ощущаться в течение всего дня.