Як повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), масштабний збій стався у центрі контролю повітряного руху в Філадельфії, який відповідає за координацію рейсів над кількома штатами. Подробиці передає AP.

Що спричинило колапс на летовищах у США?

Проблема виникла через вихід із ладу первинної мережі передачі даних, що миттєво заблокувало вильоти та прильоти в аеропортах Кеннеді, Ла-Гвардія, Ньюарк та Філадельфія.

Особливо серйозною ситуація була в Ньюарку та Філадельфії. За даними FlightAware, які наводить Newsweek, у міжнародному аеропорту Філадельфії скасували 124 рейси та затримали ще 395. У Ньюарку кількість скасованих рейсів сягнула 282, а затриманих - 208

Подальше розслідування показало, що резервний оптико-волоконний кабель виявився перерізаним під час будівельних робіт.

Телекомунікаційна компанія Verizon заявила, що підрядники випадково пошкодили лінію зв'язку вздовж залізничної колії Amtrak у штаті Нью-Джерсі.

Пошкодження кабелю потребує тривалого ремонту

Фахівці компанії терміново приступили до усунення аварії, проте відновлення зв'язку вимагає значного часу. Адміністратор FAA Браян Бедфорд зазначив, що агентство паралельно працює над встановленням нового контуру на первинній лінії.

"На усунення розриву оптичного волокна знадобиться близько 13 годин. Це масштабне пошкодження", – повідомив Браян Бедфорд.

Попри масштабні затримки та скасування, літак президента Дональда Трампа, який прямував з Вашингтона до Нью-Йорка, зміг вилетіти за розкладом. Водночас авіакомпанії почали дозволяти пасажирам безоплатно змінювати дати та маршрути вильотів.

Збій стався у день, коли до Нью-Йорка прибувають близько 130 світових лідерів і десятки міністрів для участі у заходах високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

До слова, на 22 вересня запланована також зустріч між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Джерела 24 Каналу в ОП уточнили, що серед основних тем розмови будуть дипломатія та деескалаційні кроки, що обговорюються. Зокрема, йтиметься про енергетику, продовольчий експорт і захист критичної інфраструктури.

Повторення торішніх системних проблем

Нинішній інцидент стався у тому ж центрі FAA у Філадельфії, який навесні 2025 року вже ставав причиною численних збоїв у роботі міжнародного аеропорту Newark Liberty.

Фахівці зауважують, що критична інфраструктура повітряного руху регіону залишається вразливою до зовнішніх пошкоджень ліній зв'язку.

Пасажирам рекомендують перевіряти статус своїх рейсів безпосередньо у перевізників перед виїздом до аеропортів, оскільки наслідки збою відчуватимуться протягом усього дня.