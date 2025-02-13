Оставила дома 5 детей без еды и в холоде: в Польше задержали украинку

В Польше 34-летняя украинка оставила дома пятерых голодных детей в неотапливаемом помещении. На следующий день женщина вернулась домой навеселе.

Проверка на алкотестере показала почти промилле алкоголя в ее организме. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Lublin112.pl.

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Что известно об инциденте

Как пишет издание, в полицию обратился знакомый семьи. После этого правоохранители прибыли в помещение и обнаружили пятерых детей в возрасте от 1 до 11 лет, оставшихся без присмотра взрослых. Все они были голодными и жили в холодном помещении.

На место происшествия вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Трех детей пришлось госпитализировать в связи с тяжелым состоянием здоровья. Стоит отметить, что об инциденте сообщили суд по делам семьи и несовершеннолетних в Ополе-Любельском.

По решению суда детей передали на воспитание соседу, а их мать задержали и доставили в полицию. В ближайшее время ей предъявят обвинение в создании опасности для своих детей, непосредственной гибели или серьезного вреда здоровью.

За совершенные действия украинке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.