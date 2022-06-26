Мать спасенной девочки из дома в Киеве зажало бетонной плитой: ее пытаются достать

В результате ракетной атаки Киева по меньшей мере 1 человек погиб, еще 5 человек пострадали. Из-под завалов достали потерпевшую 7-летнюю девочку, ее мать прижало бетонной плитой.

Об этом сообщила корреспондент 24 канала с места происшествия. 38-летняя женщина жива, ее пытаются спасти.

К теме На месте взрывов в Киеве нашли тело погибшего мужчины, – Геращенко

Для спасения женщины используют краны

Спасатели используют краны, чтобы поднять плиту, которая упала на жительницу многоэтажки. Операция по разбору завалов продолжается. На месте – также правоохранители и врачи скорой помощи.

Смотрите видео, как спасают женщину из-под завалов / Видео Антона Геращенко:

Под обстрел попала новостройка в Шевченковском районе. Это произошло около 06:30 утра, сразу вспыхнул масштабный пожар – на 300 квадратных метрах. Строительные конструкции с 1 по 7 этаж – частично разрушены, а вот верхние этажи – 7,8,9 – очень сильно повреждены.

Еще одна ракета попала в детский сад

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, по центру Киева россияне ударили 4 ракетами. Попали они исключительно по гражданским объектам. Такие действия Подоляк назвал "действиями террористов, которых ждет один финал – расплата".

Советник главы МВД Антон Геращенко написал, что одна из ракет, направленных на Киев, попала в детский сад. На месте детской площадки теперь – гигантская воронка.

Больше здесь Ракеты оккупантов в Киеве попали в детский сад, – Геращенко

Предыдущий обстрел Киева: что известно

С апреля по июнь российские войска не обстреливали столицу Украины.

Однако утром в воскресенье, 5 июня, в Киеве прогремели сразу несколько взрывов.

Пострадали Дарницкий и Днепровский районы города.

Ракетами попали в объект железнодорожной инфраструктуры – Дарницкий вагоноремонтный завод.

Известно об 1 потерпевшем, которого доставили в больницу.

В министерстве обороны России говорили, что попали по иностранной технике, однако разрушенные цеха и ангары ДВРЗ были пустыми.

Россия ранее атаковала Киев в начале июня – видео: