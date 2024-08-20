Память живет в цветах: история из деоккупированной Каменки о матери, ухаживающей за садом погибшего сына

Во время освобождения Харьковской области от российской оккупации полегло немало военных. Среди них и боец Виталий, который очень любил цветы и даже создал собственный сад.

Село Камянка было плотно заминированным, однако работа саперов позволила жителям возвращаться уже в безопасные дома. Подробнее об истории мать погибшего воина рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Щемящая история о саде, за которым ухаживают после смерти погибшего воина

Прошло более двух лет после оккупации села Камянка, что в Изюмском районе Харьковской области. Село фактически было линией фронта, однако туда понемногу возвращается жизнь. Недавно там удалось протянуть часть электропередач.

Всего во многих освобожденных от российской оккупации селах Харьковской области есть небольшие памятные доски павших в боях героев. На одной из таких мемориальных досок в Камянке изображен боец Виталий, который погиб, защищая Камянку. Память о нем осталась в цветнике – розах, которые он сам вывел. Теперь его мать дарит цветы друзьям и продолжает выращивать их.

Этот сад, как и значительная часть села, также был заминирован, однако саперы сделали его безопасным для дальнейшего ухода.

Виталика убили под Водяным (Харьковская область – 24 Канал). Он закончил аспирантуру. Когда он приезжал домой, то сразу сажал цветы, собирал семена в саду. Сделал парничок, я заглядывала туда, поливала. Одни (цветы – 24 Канал) взошли через год, а другие – аж через два года. Он их рассадил, немного друзьям давал... Такой ребенок был,

– рассказала мать Виталия, жительница Каменки.

Женщина продолжает дело сына, чтобы память о нем оставалась в саду, который он сам вырастил.