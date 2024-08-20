Село Кам'янка було щільно замінованим, однак робота саперів дозволила мешканцям повертатися вже до безпечних домівок. Детальніше про історію мати загиблого воїна розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Щемка історія про сад, який доглядають після смерті загиблого воїна

Минуло більше як два роки після окупації села Кам'янка, що в Ізюмському районі Харківщини. Село фактично було лінією фронту, однак туди потроху повертається життя. Нещодавно там вдалося протягнути частину електропередач.

Загалом у багатьох звільнених від російської окупації селах Харківської області є невеликі пам'ятні дошки полеглих у боях героїв. На одній з таких меморіальних дошок у Кам'янці зображений боєць Віталій, який загинув, захищаючи Кам'янку. Пам'ять про нього залишилася у квітнику – трояндах, які він сам вивів. Тепер його матір дарує квіти друзям і продовжує вирощувати їх.

Цей сад, як і значна частина села, також був замінований, однак сапери зробили його безпечним для подальшого догляду.

Віталіка вбили під Водяним (Харківщина – 24 Канал). Він закінчив аспірантуру. Коли він приїжджав додому, то одразу садив квіти, збирав насіння у саду. Зробив парничок, я заглядала туди, поливала. Одні (квіти – 24 Канал) зійшли через рік, а інші – аж через два роки. Він їх порозсаджував, трохи друзям давав... Така дитина була,

– розповіла матір Віталія, мешканка Кам'янки.

Жінка продовжує справу сина, аби пам'ять про нього залишалась у саду, який він сам виростив.