На сутки ушла из дома: в Одесской области мать бросила четырех детей в квартире

В Одесской области 28-летняя женщина закрыла маленьких детей в квартире. Горе-мать уже привлекалась к ответственности за плохое воспитание несовершеннолетних.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на полицию Одесской области. Дети остались одни в доме в Кодыме.

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Женщина закрыла в квартире своих детей

Полицейские совместно с социальными службами проверяли условия проживания детей в семьях, которые попали в сложные жизненные обстоятельства. Правоохранители посетили 28-летнюю женщину, которая воспитывает четырех сыновей в возрасте от 11 месяцев до девяти лет. Но матери дома не было, квартира оказалась закрыта, а дети кричали через окно, что с прошлого вечера они находятся одни.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям открыли дверь и вызвали "скорую". Четырех детей доставили для осмотра в больницу. Известно, что их здоровью ничего не угрожает. Когда детей забрали, женщина вернулась домой.

Уже не впервые жительница Кодымы привлекается к ответственности за нарушение обязанностей по воспитанию детей. Такие случаи уже фиксировались в 2021, 2023 и 2024 годах. За преступления против детей мать была осуждена и имела штрафы.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении женщины мы составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Максимальное наказание, которое предусмотрено санкцией и может применить суд, – штраф в размере 1700 гривен. Мы также снова обратились с представлением в службу по делам детей по рассмотрению вопроса об изъятии мальчиков, дальнейшего места их проживания и лишения женщины родительских прав,

– отметила заместитель начальника отдела полицейской деятельности № 1 Подольского районного управления полиции Людмила Буберенко.

Напомним, в Ровенской области мать убила новорожденного младенца и выбросила его на помойку. Ребенок погиб из-за переохлаждения, ведь женщина закрыла его на балконе.