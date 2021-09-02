Эта трагедия случилась еще 28 ноября 2020 года. После этого женщине объявили подозрение и она исчезла. О том, что 38-летнюю злоумышленницу задержали в Киеве, сообщили 1 августа.

Ранее "Ногтями рвала дверь": на Николаевщине соседка вынесла из огня 3 детей

Пошла выпивать спиртное

По данным следователей, женщина включила электрообогреватель, а после этого закрыла дверь на ключ. Она, вероятно, пошла выпивать спиртные напитки.

Все обернулось трагедией из-за того, что в доме была неисправная проводка. Это и стало причиной возгорания.



Пожарные приехали к дому, где сгорели дети / Фото Нацполиции

Ранее лишали родительских прав

Выяснилось, что эта женщина ранее находилась на учете в полиции. Ее привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Также лишали родительских прав в отношении старших детей. Однако, вероятно, погибшие были рождены уже позже. Поэтому женщина в который раз занялась "воспитанием".

Как ее могут наказать

Женщине объявили подозрение по статье о злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, которое повлекло тяжкие последствия. Когда ее нашли, следствие продолжилось и дело вскоре направят в суд. Если вину подозреваемой смогут доказать, ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Другая гибель ребенка в пожаре

В Новоград-Волынском районе Житомирщины 18 августа случился пожар в сарае. Там в этот момент играл со спичками 6-летний мальчик.

Небольшое здание сгорело до тла. Во время тушения пожара обнаружили тело ребенка без признаков жизни.