Матч сборной Украины на "Донбасс Арене": в России мгновенно отреагировали на заявление Британии

Посольство Великобритании поддержало территориальное единство Украины перед матчем Евро-2020, выставив фото с "Донбасс Арены". В Кремле уже отреагировали на заявление Великобритании, отметив, что якобы "Донецк сам ответит".

Соответствующее заявление сделала глава российского МИД Мария Захарова. Об этом она написала в своем телеграме.

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В Кремле поспешили ответить Британии

В очередном заявлении Захарова цинично поблагодарила посольство Великобритании якобы за рекламу оккупированного Россией Крыма. Также она заговорила и об оккупированном страной-агрессором Донецке.

Что касается Донецка, то они и сами ответят – в Донбассе никогда не сомневалась,

– заявила Захарова.

Также она вспомнила ситуацию с британским эсминцем о якобы обстреле которого сообщали в России. Однако, стоит вспомнить, что в Минобороны Великобритании эту информацию опровергли.

"Со своей стороны приглашаем в Крым английского посла. Попасть туда можно на самолете через новый аэропорт Симферополя, на поезде или машине по Крымскому мосту. Можно воспользоваться и водным транспортом, исключая эсминцы", – цинично заявила Захарова.

Заявление посольства Британии: о чем говорилось

Посольство Великобритании перед матчем Украина – Англия в четвертьфинале Евро-2020 опубликовало пост в своих соцсетях с фотографией "Донбасс Арены".

В посольстве выразили надежду, что вскоре сборная сможет проводить поединки в освобожденном Донецке на одной из лучших арен Украины, а после сезона поехать в отпуск в украинский Крым.

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