Невероятный матч и судьбоносная победа – украинцы об игре сборной с Северной Македонией

Украина победила Северную Македонию во втором туре Евро-2020 со счетом 2:1. Политики и украинские болельщики благодарят сборную за важную победу и хотят и дальше попадать в ворота соперника.

После завершения матча Украины и Македонии сеть изобилует отзывами фанатов и украинских политиков. Что они пишут в своих сообщениях, читайте в материале.

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Владимир Зеленский

Глава государства отметил, что поединок был напряженный, однако завершился такой нужной победой. "Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта", – написал президент.

Денис Шмыгаль

Не обошел матч вниманием и премьер-министр, отметив первую победу Украины на Евро-2020. "Наша сборная показала силу характера и волю к победе. Так держать. Только вперед", – добавил глава правительства.

Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады назвал игру эмоциональной и результативной, а также поблагодарил команду за такую важную победу. "Впереди матч с Австрией. Верим в вас", – говорится в его заметке.

Андрей Садовый

Мэр Львова также поблагодарил футболистов сборной Украины за игру и победу. "С прогнозом немного ошибся, но победа очень крутая! Спасибо, ребята. Так держать", – написал Садовый. Во время матча он прогнозировал счет 3:0 в пользу Украины.

Александр Ткаченко

Министр культуры присоединился к словам приветствия. "Хотя они и македонцы, но наши – лучшие", – отметил глава ведомства.

Андрей Ермак

На результаты матча отреагировал и глава Офиса Президента. Он отметил, что Украина – одна из самых ярких сборных на Евро-2020, с чем соглашается большинство мировых экспертов.

"Опять сложный матч, но на этот раз – победа! Ребята показали классную игру европейского уровня. Сборной Северной Македонии благодарность за fair play и достойный футбол", – написал глава ОП. Он пожелал украинским футболистам дальнейших побед.

Максим Нефедов

Бывший глава Гостаможни отметил, что хотя было жарко, но победила Украина.

Реакция на матч украинцев

Украинские болельщики в сети активно благодарят украинских футболистов за победу, а также хотят разбить соперников и в последующих матчах.

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